不用168也能瘦！水餃、義式燉飯能當減肥餐？營養師親授「夏日無痛瘦身菜單」

▲營養師親授的「夏日無痛瘦身術」你絕對要學起來！大吃水餃、義式燉飯不忌口竟也能減肥？超狂無痛瘦身密技比168斷食法更有效！（圖／Shutterstock）

女人一輩子都被體重追著跑，好像多喝一口湯就會胖，不吃不喝也瘦不下來，想要成功瘦身真的好難！但若你也和儂編一樣天生是個吃貨，就連168斷食法也難以阻擋自己的大胃口的話，那麼這套營養師親授的「夏日無痛瘦身術」你絕對要學起來！大吃水餃、義式燉飯不忌口竟也能減肥？超狂無痛瘦身密技比168斷食法更有效！

不用168也能瘦全靠這一招

激進的節食瘦身早已非主流，想要瘦身養出傲人身材，許多人會從「間歇性斷食法」下手！但若你也像儂編一樣，工作時間長，飲食時間總是無法遵從168規律的話～營養師建議，不如先從改變早餐習慣做起！任何一餐都能少吃，就是早餐不能不吃～在減重初期，可以試著以早餐無澱粉的概念執行起，穩定體內血糖的起伏，除了能讓早晨的精神、注意力更加集中，也能讓瘦身效果更有毅力且效率倍增。

吃貨必學無痛瘦身餐！

除了早餐的飲食改變是第一步，在三餐的菜單挑選上，專業減重專家Nisoro旗下營養師更替你整理出一套超美味「無痛瘦身餐」！在早餐選擇上，可以用無糖拿鐵（各式茶類的拿鐵或咖啡拿鐵皆可）＋一顆茶葉蛋＋水果一份（以自己一顆拳頭大算一份），營養充足、熱量低；而午餐部分則不需戰戰兢兢，可以搭配：六顆水餃＋燙青菜一份＋無糖豆漿一杯或是Nisoro奶油野菇雞腿燉飯（386大卡）＋7-11溫沙拉一份，吃飽飽又美味；最後晚餐部分，則以：Nisoro芥籽櫛瓜烤魚炊飯（熱量375卡）+燙青菜一份做收尾，整套吃起來剛好控制在大約1280卡，吃得飽又健康，不需忌口也能輕鬆瘦！

「無痛瘦身餐菜單」

＃早餐：無糖拿鐵（各式茶類的拿鐵或咖啡拿鐵皆可）＋茶葉蛋一顆

＃早點：水果一份（以自己一顆拳頭大算一份）

＃午餐：八方雲集–六顆水餃＋燙青菜一份＋無糖豆漿一杯或是Nisoro奶油野菇雞腿燉飯（386大卡）＋7-11 溫沙拉一份

＃點心：水果一份（以自己一顆拳頭大算一份）＋低脂奶一杯（或無糖優酪乳、無糖優格一小杯）

＃晚餐：Nisoro芥籽櫛瓜烤魚炊飯（熱量375卡）+燙青菜一份

總熱量大約1280卡/日

大禁忌要避免！

1、醬料是大忌

雖然色香味俱全的水餃、燉飯都能成為減肥餐的一部分，但在執行「無痛瘦身法」時還有兩大禁忌你必須要知道！第一點，就是所有食材建議用川燙、水煮、蒸煮等清爽的調理方式取代，炒炸，另外，無論沙拉又或者水煮蛋白質食材，醬料上的使用絕對是大忌！醬料高糖高鹽，其隱藏的熱量可是會成為你減重期間的最大敗筆呢～

2、用餐順序有訣竅

第二點瘦身重點，還有飲食順序！營養師提到，最佳的用餐順序為：青菜>蛋白質>澱粉，且進食期間一定要細嚼慢嚥，吃飯速度不疾不徐，也能避免血糖急速上升太快以及不小心吃太多產生過飽、熱量攝取太多的情況！最重要的還有水分的攝取，不管執行哪一套瘦身法，每日至少喝2000-2500ml的水分，促進新陳代謝，也能加速減重的效果喔！

Source : Nisoro

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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