成功減掉蘿蔔腿！Lulu黃路梓茵不復胖47kg絕佳體態　從「日常好習慣」做起

▲減重時期Lulu黃路梓茵就發現喝水的好處，不僅代謝快、膚質也會變好。（圖／VOGUE提供）

Lulu黃路梓茵在出道後曾努力瘦身、成功減掉蘿蔔腿，至此之後，身材體態都一直維持在絕佳狀態，沒有復胖過，膚質也如少女一般，或許這都歸功於她日常好習慣…

採訪的日子正好是第32屆金曲獎前幾天，身為主持人、我們問Lulu在前一天會特別做哪些準備嗎？「這樣重大的場合，我反而會一切照舊，該幹嘛就幹嘛、不會做什麼特別的事，因為越重要的日子，越需要平常心面對，刻意做什麼反而會讓心情不平靜。」唯一會改變的可能是早點上床睡覺，睡飽隔天才有完整的體力備戰。

越重要的日子，越要平常心面對 – by Lulu黃路梓茵

這兩三年已經很少聽Lulu黃路梓茵在談減重，除了出道那段時間努力瘦身、成功擺脫蘿蔔腿，至此之後，她的身材體態都一直維持在絕佳狀態，早上空腹的體重只有47公斤，吃飽很撐也最多到49公斤，另外，她在臉書大方Po的素顏照更是有如少女一般，看不出歲月痕跡，或許這都歸功於她日常養成的好習慣…

喝水好處看的見！現在每天最少喝3000C.C

減重時期Lulu黃路梓茵就發現喝水的好處，不僅代謝快、膚質也會變好，之前她是規定自己一天喝2000C.C，但疫情期間在家，Lulu趁勢拉高了自己的每日水量，「我現在一天一定會喝超過3000C.C.的水，有時候有運動甚至可以喝到5000C.C。」經過五、六、七，三個月的試驗，Lulu發現喝水喝足，膚質真的會變超好，不用特別保養就能看出變化。

Lulu分享一定能喝到足夠水量的Tips

不愛喝水的人一定會覺得3000C.C喝不完，Lulu建議在水裡加小黃瓜、葡萄柚或檸檬，這樣水會變得很有味道，不小心就能喝超標。

每天有氧運動30分鐘

之前Lulu曾在採訪中透露過，自己一週會去健身房2天，每次90分鐘，會做重訓有氧運動、針對腹部、腿部或是手臂做局部鍛鍊，不過疫情期間，她選擇在家看影片跟著跳有氧運動，她很推薦潘若迪老師的線上課程，除了有氧也會有針對不同部位，如：大腿、上肢、核心去鍛鍊，每次做完都會大爆汗，短時間心跳率飆高，燃脂效果一流。

把敷面膜當成開工的儀式

參與越來越多大型活動如：金曲獎、跨年演唱會，擔任主持人Lulu在大型活動前的兩個禮拜，會天天敷一片面膜。「其實敷面膜已經是一種開工儀式，有工作的日子，早上上妝前我會先敷一片單純保濕，之後上妝會很服貼，也不易脫妝。晚上回家卸妝洗完臉，再敷一片修護滋潤的，讓帶妝一整天的肌膚被好好照顧。」

不想出油冒痘，少吃含糖食物

定期會去做臉，Lulu說美容師傳授她一招養肌法，就是少吃含糖食物，因為糖會刺激臉部的油脂分泌，造成痘痘粉刺滋生。之前採訪過皮膚科醫師也證實，含糖食物會刺激身體裡的一種IGF-1荷爾蒙分泌， 而這類荷爾蒙會使皮脂腺肥大活躍，出油量自然就變多。

※ BY JASMINE LEE

（完整文章請看VOGUE.com）

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