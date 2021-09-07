南韓身材最好女星！「人間芭比」Lisa只排第3　冠軍擁體脂9.8%魔鬼線條

南韓演藝圈素有偶像工廠的美譽，不管是歌手還是演員，都擅於駕馭時尚精品，引領女性潮流，Mnet電視台節目《TMI News》日前邀請許多健身專家及業界人士，票選演藝圈身材最好的女星，BLACKPINK團員Lisa挾帶「人間芭比」氣勢，竟然只排名第三，冠軍人選跌破眾人眼鏡。

Red Velvet「舞蹈擔當」瑟琪舞蹈實力堅強，擁有人人稱羨的11字腹肌，毫無懸念奪下第五名佳績，第四名是MAMAMOO隊長頌樂，她的個頭160公分，靠後天努力練出川字腹肌，勤練鋼管舞的她曲線迷人，是南韓女孩們眼中的「名品身材」。排名第三的BLACKPINK團員Lisa身高167公分、體重45公斤，據傳Lisa的腰圍只有51公分，可以把髮帶當腰帶穿，絕美比例被譽為「人間芭比」，造型師也認可：「再怪異、再不合理的舞台服裝，穿在Lisa身上都能夠完美消化。」

47歲《我的上流世界》女星金瑞亨超越一票年輕美眉，拿下第二名，金瑞亨本身是皮拉提斯的愛好者，靠瑜伽和走路長年維持美魔女好身材，比起熱量高的白飯，金瑞亨更喜歡小麥製成的義大利麵，常常自己下廚烹調營養健康的一餐。而女星李施昤被健身教練一致公認身材最完美，十分熱愛運動的李施昤，具有拳擊國手的身分，靠著登山、慢跑，鍛鍊出體脂9.8%的魔鬼線條，《Sweet Home》裡也可一見李施昤驚人的蝴蝶背肌與聖誕樹背肌。

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