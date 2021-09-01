168好痛苦？名模王麗雅靠「1212斷食法」瘦身　獨門「吃不胖」訣竅：每餐分4等分

自從168斷食法夯起後，除了「少吃多運動」的減肥方法之外，「飲食減肥法」更成了想瘦女孩的福音～不過若你仍覺得困難且不夠力，你還可以試試名模王麗雅這一招！擁有健美好身材的王麗雅結實腹肌線條人人稱羨，這次更首度曝光自己的私房減重密技「1212斷食法」，不用挨餓輕鬆吃也能輕鬆瘦。

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名模身材靠「1212」斷食法

招牌的健康黑皮膚和緊緻好身材，模特兒出生的王麗雅，更多時候的身分是瑜珈老師、馬拉松跑者，她不只懂運動、懂健身，更懂怎麼養身！在身材的維持上，王麗雅就分享她的小撇步：除了運動，飲食調配瘦更快。她提到，時下流行的「168間歇性斷食」不一定適合每個人的體質，因此她更崇尚實行1212斷食法，控制在12小時內進食、12小時禁食，用餐規律但將時間拉長，執行起來也較輕鬆無壓力。

餐餐要分4等分！

另外，在三餐的調配上，王麗雅也有一招獨門「吃不胖」訣竅！她從營養師那學到「4等分飲食法」，首先將餐盤食物分成4份：2份蔬菜、1份蛋白質、1份五穀糙米，且進食順序必須從蛋白質開始，接著蔬菜，最後才是五穀糙米。透過飲食的規律，控制身體血糖穩定，也能降低脂肪囤積、發胖的可能。

搭配運動更加分

當然了，精準且按部就班的飲食清單固然重要，日常也得養成規律的運動習慣，才能瘦得快且健康！熱衷運動與室外活動的王麗雅，除了基本的健身、有氧與瑜珈課程不曾鬆懈，閒暇之餘她也會去爬山健行、騎自行車、游泳衝浪，將運動變成興趣與紓壓娛樂，也能讓瘦身減重過程更加愉快喔！

Source: 王麗雅@IG

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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