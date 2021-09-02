每天做瑜珈15分鐘，效果跟90分鐘一樣好！大師分享「3技巧」讓你事半功倍

瑜珈對身心靈帶來的益處無庸置疑，非常多研究證實了這一點。我們都知道做瑜珈百利無一害，也真的很想每天都碰一下這運動，但有時候實在覺得好累好懶，工作和雜事都快忙不過來了，誰還有閒情逸致做瑜珈啊？我們聽到大家的吶喊了（其實我們自己也是這樣），於是請教Eoin Finn這位國際瑜珈大師，該怎麼輕鬆把做瑜珈這件事融入忙碌的生活中？

總是覺得自己太忙的人該如何擠出時間做瑜珈呢？

1、利誘自己：即使忙到天昏地暗，告訴自己做了瑜珈後會覺得精神更好、思路更清晰、心情更愉悅。總是昏昏沉沉的上班族或許可以考慮暫停一會兒手邊的工作做點瑜珈，因為做完後工作效率將提升。

2、只做15到30分鐘：如果要你花半小時車程去上一堂90分鐘的瑜珈課，是不是光想就覺得累？其實只要在家做幾個拜日式，接著兩個站立式，兩個前彎伸展，一個扭轉，最後靜坐冥想三分鐘；只花不到半個小時的時間，效果一樣好！

3、重心放在「內心網絡」而不是社交網絡：少滑10分鐘Facebook、少寄兩封簡訊或email，把這些時間貢獻給瑜珈，你內心產生的幸福感會更強烈。

該怎麼快速轉換心情、進入做瑜珈的心靈狀態？

你必須製造一點氣氛，比如點根蠟燭，面向景致比較好的窗戶，想辦法創造一個有禪意的空間，也可以放你喜歡的音樂，最好是慢節奏的。從享受你的呼吸開始，大部分的瑜珈老師會說深呼吸，但我喜歡想成在享受呼吸，讓呼吸的過程放鬆身體緊繃的部位。

建議剛起床時用哪些練習開啟一天？

用三分鐘做三個拜日式，然後兩腿各做一分鐘三角式和一分鐘旋轉三角式，接著烏鴉式，再來一分鐘坐姿前彎伸展，背脊扭轉左右各一分鐘，最後以兩分鐘的呼吸結尾；做完後你會覺得頭腦超清楚，好心情迎接美好的一天。花15分鐘在瑜珈上，投資報酬率絕對讓你滿意無比。

讓你愛上瑜珈的原因？

沒有任何一項運動能讓我這麼放鬆。即使進行瑜珈的過程很激烈，做完後還是令人覺得放鬆平靜；在瑜珈的世界裡，我不必追求幸福，只要放慢腳步等它趕上來就好了。

※ BY YOYO SU

（完整文章請看VOGUE.com）

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