想吃怕發胖？港式飲茶「不爆熱量吃法」　專家曝避開「5種地雷」：整顆高油脂！

許多台灣人到港澳地區，必去道地的港式餐廳用餐，然而台灣近年來也陸續開了不少港式餐廳，讓台人也能就近享用美食；不過美女營養師高敏敏就提醒了，港點單個熱量雖不高，但常常一個接一個，累積起來就很驚人，並提醒民眾「這5種」港點還是盡量少吃。

營養師高敏敏表示，聽說「港式飲茶餐廳」一開始叫「上茶樓」，後來因為飲茶在廣東話就是指喝茶，所以就漸變成職稱「港式飲茶了」，而她也透露自己蠻愛吃港點，搭配一壺普洱茶都特別有感覺，「但吃到熱量地雷，體重脂肪也會很有感」，因此她也將港點分成「紅區」、「黃區」和「綠區」。

首先「紅區」，高敏敏建議「盡量少吃」，因為這些都是高油脂的製作方式，除了熱量跟油脂，沒有太多的營養價值。像是一個冰火菠蘿油365kcal、一個葡式蛋塔280kcal、一個腐皮卷210kcal、一個叉燒酥200kcal和一顆奶皇包110kcal。

第二「黃區」，她建議「多人分食」，她以白菜舉例，白菜本身很健康，但奶油焗烤以後熱量翻10倍以上，一份奶油焗白菜360kcal、一份粉蒸排骨 210kcal、一片蘿蔔糕45kcal、一碗西米露40kcal；而最後「綠區」，她則是建議「淺嚐即可」，因為蝦仁跟腸粉清蒸，相對清淡低油，小籠包跟燒賣雖然單顆熱量不低，但烹調方式簡單，淺嚐享用很不錯。而一份蝦仁粉腸120kcal、一支鳳爪75kcal、一個小籠包55kcal和一粒蝦仁燒賣40kcal。

高敏敏說，港式點心雖然單個熱量不高，但因為小巧精緻，常常讓人一個接著一個，導致熱量累積起來會很驚人，易囤積在體內導致體脂肪甚至血脂肪增加。她說，像是冰火菠蘿油一直是老饕們的最愛，但一顆熱量就要365kcal，因為它是使用了大量油+糖+澱粉做成的外皮，加上夾了一整片奶油，讓整顆都是熱量來源。

再者，蛋塔則是「酥皮+油」的點心，所以含油量會比較高；而腐皮卷、叉燒酥也是油炸烹調方式；奶皇包雖然是用蒸的，但裡面內餡都是奶油。因此她也建議「有高血脂的人或想減脂的朋友，務必控制份量」。