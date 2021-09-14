粉絲點名想看「訓練日常」！34歲劉雨柔秀居家火辣穿搭　靠健身房運動維持結實小蠻腰

34歲的藝人劉雨柔2018年與格鬥選手黃育仁結婚，時常透過社群平台分享夫妻生活，而由模特兒出身的她，臉蛋、身材保養得宜，還經營女性健身房鼓勵大家多多運動維持體態，日前劉雨柔就分享一張在窗邊閱讀時的模樣，火辣的居家穿搭備受關注之外，她還感性地說：「我需要你了！」馬上掀起粉絲暴動。

劉雨柔坐在窗邊，左手拿起書本開始閱讀，專注的眼神加上窗外透進來的陽光，整個人格外耀眼，女神魅力難以抵擋。居家穿搭方面，劉雨柔將頭髮盤起，身穿白色蕾絲小可愛坐在窗邊，短版的設計出賣小蠻腰，胸前白皙肌膚和性感鎖骨一覽無遺，手臂上也能看到結實的肌肉線條，下身則是穿上極短的熱褲搭配心機坐姿，性感美腿十分迷人。

劉雨柔在文中有感而發，感性寫下：「今天換我需要你了，對我來說真的很重要。」原來是她想要感謝粉絲的追蹤支持，希望能透過大家的意見，增加自己在經營社群平台上的想法：「由於本人非常之隨性，所以想po的東西，有時候滿不規律的，深怕你看了『霧煞煞』，所以現在我非常需要你來告訴我，你真的有興趣看到的內容，那我就會盡量往你愛的方向去前進。」

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劉雨柔釋出許多選項給粉絲做選擇，包含「人妻廚房」、「女藝人日常」、「刻薄開箱」、「訓練日常」，貼文曝光後，粉絲紛紛上前支持，表示全部都想要看：「欣賞妳的隨性風格」、「照單全收，我貪心全都來」、「喜歡最真實的妳」，另外夢多也現身留言區，歪樓笑說：「為什麼妳最近都沒有穿好衣服？」

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