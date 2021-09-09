2個月瘦7公斤！「小個子女孩」李佳穎改變運動方式　練出完美身材、體重維持4字頭

雖然我們無法決定身高，卻能靠後天運動拉長比例線條，「小個子女孩」也能練出好身材！

身為「小個子」女孩，156公分的李佳穎身材比例卻讓人驚艷，一直維持43公斤的她前陣子雖然體重飆到人生巔峰50.5公斤，不過很快就靠著運動和飲食控制，2個月內瘦下7公斤。

改變運動菜單：減少重訓，加強有氧運動

李佳穎認為，「160公分以下的女生，要練出非常凹凸有致的線條真的有困難，因為我們的肌肉沒有像165、170的女生這麼修長，所以做太大阻力訓練，又貪吃的話，身型就很容易變寬。」雖然很多人都說肌肉不會那麼容易長出來，但李佳穎偏偏肌肉長很快，狂練重訓的結果就是體態變成不是她想要的樣子。所以，李佳穎改變運動方式，降低重訓的頻率和重量，每天只做有氧運動30分鐘，先把體脂肪降下來。

有氧運動只要做30分鐘，但一定要很喘

熱愛跑步的李佳穎，以前會跑步一個半小時，調整策略後改成只跑30分鐘，但是調高心肺，讓自己維持在喘的狀態；到戶外爬山也是她常做的運動之一，但是以在健身房踩階梯的方式爬山，而不是走走停停邊拍照邊賞花。李佳穎表示，「以前的觀念是重訓和有氧運動要交叉訓練，但我這次把重訓完全放掉，其實肌肉也不會這麼快跟你說再見，且做有氧運動還是會鍛鍊到肌力，只是沒有阻力訓練這麼強大，等瘦下體脂肪後再來做重量訓練。」

躺「陶板浴」加速新陳代謝

李佳穎還有嘗試去躺陶板浴，「一開始我不是為了瘦身，只是為了提升免疫力。因為陶板的材質內含有天然礦物，在42度高溫下會釋放負氧離子，讓你的身體進入舒服微熱的狀態，慢慢的發汗，可以加速新陳代謝、幫助排濕，如果是很不容易流汗的人，我很推薦去試試看。」

多吃納豆和泡菜，增加體內酵素

因為減肥要控制飲食，只能吃ㄧ些清淡的食物真的厭世，李佳穎想要口味重一點，就會吃納豆和泡菜。「其實體內會自己生成好的酵素，但可能因為工作環境、飲食習慣或壓力導致生長速度變慢，需要靠外來的幫助，除了納豆和泡菜，我還會喝酵素飲加氣泡水，取代手搖飲。」

另外，李佳穎也減少澱粉的攝取，「戒澱粉雖然不保證會減脂肪，但我覺得對消水腫的效果很好。」

※ BY YOYO SU

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