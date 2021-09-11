瘦身效果翻倍！4階段「生理期」減重計畫　掌握運動最佳時期，消耗大量熱量

▲根據生理期可將一個月分成四週，依據時間不同，制定不同的減重計畫，專家說效果可會加倍喔！（圖／shutterstock）

減重除了跟飲食、運動有關，身體裡的荷爾蒙也會影響成效，根據生理期可將一個月分成四週，分別是瘦身停滯期、瘦身高峰期、瘦身平快期、瘦身慢行期，依據時間不同，制定不同的減重計畫，專家說效果可會加倍喔！

第一週期：瘦身停滯期（經期開始後1～7天）

通常在這個時期黃體激素的分泌會下降，使情緒低落。可以選擇較緩慢的運動如慢跑、瑜珈等。並切記不要暴飲暴食或過度節食，可以多食用一些含鐵的食物，有助於健康。

第二週期：瘦身高峰期（經期結束後7～14天）

在這個週期雌性激素和雄性激素分泌旺盛，妳將感覺到身體充滿活力，是運動的最佳時期！可以從事任何妳想做的運動，跑步、游泳、騎腳踏車能消耗大量的熱量，都是非常好的運動。

第三週期：瘦身平快期（經期結束後14～21天）

這時的妳黃體激素的分泌會增加，心情變得起伏不定，所以在這個階段應避免過於刺激的運動。不妨選擇爬山、長跑，在戶外的運動除了能舒緩心情還能有效地消耗脂肪熱量。飲食方面可以增加鐵質和蛋白質的攝取，多吃高纖食物，有助於調整月經和鎮靜神經。

第四週期：瘦身慢行期（經期結束後21～28天）

這段期間妳特別容易感覺到疲勞，黃體激素大量分泌，使身心狀況都不太穩定。此時妳可以減緩運動時間、頻率以及強度。瑜珈是最佳選擇，能幫助伸展肢體、促進血液循環，還能減少水腫以及經痛。此時妳的食慾會大增，應盡量避免高熱量食物以及油炸類食品。

※ BY JASMINE LEE

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