營養師曝中秋節平均胖2kg？盤點10款月餅熱量排行榜　「5招聰明吃法」不怕胖

▲中秋將至，不少人早已收到各式月餅，對此，營養師高敏敏也提出5建議，讓民眾參考。（示意圖／取自pixabay）

中秋節還沒到，但相信很多人都已經收到各方好友寄送的月餅，你吃幾個了呢？美女營養師高敏敏就表示，月餅熱量雖高，但不是不要吃，而是要跟你說「怎麼聰明選」跟「吃完要運動多久才能消耗」，快揪家人朋友一起來看看吧！

營養師高敏敏說，雖然胖不是一天就可以造成的，以往的營養門診，每逢佳節過後，平均回診的體重平均可以胖2kg，血糖血脂也都上升，因此她也奉上10款月餅的熱量排行榜與吃一顆月餅需要騎多久時間的腳踏車。

#雙黃月餅 /185g

熱量：790kcal ➝ 🚲騎腳踏車198min

#廣式月餅 /125g

熱量：600kcal ➝ 🚲騎腳踏車150min

#綠豆椪 /95g

熱量：363kcal ➝ 🚲騎腳踏車91min

#滷肉咖哩椪 /70g

熱量：312kcal ➝ 🚲騎腳踏車78min

#冰淇淋月餅 /115g

熱量：289kcal ➝ 🚲騎腳踏車72min

#芋頭酥 /64g

熱量：245kcal ➝ 🚲騎腳踏車61min

#豆沙蛋黃酥 /55g

熱量：234kcal ➝ 🚲騎腳踏車59min

#奶黃酥 /51g

熱量：220kcal ➝ 🚲騎腳踏車55min

#鳳梨酥 /45g

熱量：200kcal ➝ 🚲騎腳踏車50min

#棗泥月餅 /50g

熱量：185kcal ➝ 🚲騎腳踏車46min

#流沙月餅 /45g

178kcal ➝ 🚲騎腳踏車45min

#冰皮月餅 /52g

135kcal ➝ 🚲騎腳踏車34min

（騎腳踏車的時長是以60kg成年人 以正常速率騎腳踏車可消耗的熱量計算）

高敏敏說，不要只看某品項熱量高而不敢吃，跑去吃其他看起來低熱量的一次吃很多，因為「份量跟內容物是很大的重點」，像是雙黃月餅，光吃1個就快800大卡，其實還有快20顆方糖的含糖量，建議每日精製糖攝取量女生控制在4顆方糖量，男生大約5顆方糖量，讓她直呼「嗯…雙黃月餅只能切1/4吃了」。

但是過節一定要吃月餅，所以高敏敏便提出「5點建議」，第一「選擇原味或是餡料少、少油少鹽少糖製作的月餅，熱量跟負擔都較少」；第二「可以挑選高纖維內餡的口味 如：鳳梨、柚子等」；第三「與家人共享減少熱量、增進感情（我們家習慣兩人一顆或大顆切4份 ）」；第四「同時搭配無糖茶、無糖黑咖啡或牛奶、優酪乳、無糖豆漿…等代替含糖的飲料」；第五「推薦下午時段享用 吃完還可以起身多活動、促進消化」。

最後，她也強烈建議民眾，「 吃之前看一下營養標示跟成分（現在都標示的很清楚），知道自己吃了什麼、吃了多少很重要，才有意識不進食過度」。（編輯：郭佩蓉）

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