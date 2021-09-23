胖從口入！無法抵擋甜食的誘惑？營養師教你8招減少攝取糖分　吃出易瘦好體質

胖從口入，大家都知道卻戒不掉，尤其許多人嗜吃甜食，飯後甜點根本無法抗拒，到底該怎麼辦？營養師顧中一認為，過多攝入糖會對血管造成衝擊，並且囤積脂肪，肥胖後多種慢性病甚至癌症、心血管系統疾病的風險也會增加，還會導致齲齒。可戒糖又總是那麼困難。愛吃糖是進化帶給我們的一種本能，與之相抗確實還是很難的，不過，你不妨嘗試一下以下方法：

1、確保熱量攝取

注意讓自己保持一定的熱量攝入，不要總是處於饑餓當中。攝取一些富含蛋白質和脂肪的食物，這些成分相對來說吸收速度比較慢，可以讓你的血糖更穩定，這樣不那麼餓了，也就可以減少對於糖分的渴望了。同理，不要在餓的時候去商店，這時候你容易買更多的食物，而且對食物的營養價值也不那麼挑剔了。

2、用健康天然的食品代替甜品

用新鮮水果、希臘優酪乳、水果乾、黑巧克力來代替甜食。 很多甜點其實都沒有什麼營養，它們除了討好你的味蕾，通過使血糖快速升高讓你得到滿足以外，對健康沒有什麼好處。上述零食雖然同樣含有一些糖分，但同時富含維生素、礦物質以及多種抗氧化成分。

3、不要用含糖的醬汁

很多燒烤醬、辣椒醬、番茄醬中的糖分並不少，可以用一些新鮮的辣椒來替代，也可以用芥末、醋、蒜來替代。

4、慎選低脂食品

很多時候人們為了減肥都選擇那些低脂的食物，殊不知企業在降低食物脂肪含量的同時，為了維持口感保證銷路，常常會添加糖，這樣對健康的危害更大。最典型的就是優酪乳類的產品，本身牛奶中含有一定的乳糖，為了口感，很多企業都會加入7%左右的精製糖，這樣會使得整個產品的營養價值大大下降。相比之下倒不如去買那些全脂牛奶製成的食物，比如說拿鐵咖啡，只要你不加糖，總比甜食、冷飲要好得多。

5、少吃精加工食物

多吃完整食物，比如全穀物、粗糧雜豆，少吃各種加工食品，因為加工食品中為了口味往往也會加大量的糖。

6、警惕「健康食品」

比如堅果果乾什錦，聽上去非常健康，其實所用的食材，例如蔓越莓很可能是糖漬出來的，仍然屬於添加糖的範疇，因此不要被這些零食健康的一面所迷惑。

很多人常常對配料表中的防腐劑、抗氧化劑感到恐懼，其實糖就是一種原始的「防腐劑」，在古代人們都是通過糖漬、鹽醃、曬乾等加工方式來保證食物不變質的，而隨著現代食品科學的發展，我們發現了很多微量便可抑制致病菌繁殖的成分，才有了防腐劑。此外，氧化也會使食物變質，也就催生了抗氧化劑這一食品添加劑，比如富含不飽和脂肪酸、容易氧化的大豆油中就經常用到。

有些人對添加劑感到恐懼，其實大可不必，很多過去被曝光的食品事件中的主角，比如三聚氰胺、工業明膠，那都是非法添加物，而國家對真正的食品添加劑是有標準和監測的。

7、可自製健康零食

如果還是對加工食品不放心，你完全可以自己攜帶一些健康零食，比如自製烤全麥餅乾，或者自己在辦公室裡備一些牛奶、水果充饑。

8、合理早餐選擇

早餐穀物是很常見的含糖大戶，畢竟企業要迎合大家的口味。你可以選擇純燕麥片煮粥，搭配希臘優酪乳、煮雞蛋來作為早餐。再次提醒，即便你吃的是沒添加糖的全穀物，也不要以為多多益善，總量還是要控制的。

來源：高寶書版《北京名人御用營養師教你吃出好體質》作者／ 顧中一

※ BY YOYO SU

（完整文章請看VOGUE.com）

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