最強凍齡女神！辣媽徐若瑄曬超狂腹肌　戒吃「2食物」減厚背、瘦小腹立刻有感

很多女孩當了媽媽之後都有感，身體某些部位越來越厚，即使努力減重也很難瘦下來。同樣是媽媽。徐若瑄Vivian不免俗也被問到每個女明星都會被問到的問題「瘦身秘訣」，她的回答讓在座所有編輯都立刻專心聆聽：「我朋友的營養師建議，如果是媽媽型的厚背困擾，可以試著戒蛋看看，我照著做一個月，真的超有感，以前背後有一塊怎麼運動都瘦不下來的區域，竟然消一大吋。」據說是因為荷爾蒙改變的關係，另外，Vivian也嘗試戒牛肉，「這對消腹部特有效，也是持續了兩個月，小腹變超平坦。」

但說起來簡單，其實做起來困難，「尤其是蛋，以前都認為蛋是減重的好朋友，熱量不高又能提供蛋白質，現在不吃蛋，我就改吃豆腐，牛肉的話則改成水煮豬肉，在煮的時候記得加一些椰子油，保持油脂的攝取。」

即使婚姻美滿，但不時都會有媒體懷疑Vivian是否因為老公事業出現危機才積極復工，對此她高EQ回應：「我17歲就出道了，扣掉懷孕時必需臥床，以及生產完恢復的那些日子，我從沒一刻想過要休息、不工作，因為我覺得工作帶給女人的成就感、自信與喜悅是很獨特的，那是家庭、愛情不能給予的。」笑說腦海中已經有自己70歲仍在工作時的樣子。

<鋼鐵V的正能量語錄>

1. 人生就是要向圓看齊，懂得圓融，也要懂得「原」諒別人。

2. 婚姻相處是一個巴掌拍不響的，只靠單方面拼命努力絕對不可能成功。

3. 女人顯年輕的關鍵就在「滋潤」，身體各處都滋潤了自然會顯得年輕。

4. 皺紋並不可怕，我會用笑容讓它們看起來是可愛的。

5. 事情沒有重量，只是人自己覺得沉重，就這樣而已。

※ BY JASMINE LEE

（完整文章請看VOGUE.com）

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