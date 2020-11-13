快揪酒鬼姐妹衝！藏身在東區靜巷　邊做頭皮SPA邊小酌的微醺髮廊

生活壓力大，需要放鬆一下嗎？ 台北東區靜巷新開幕的W+ Salon，聯手人氣酒吧「Sidebar」合作，推出一款「微醺頭皮養護」療程，走進髮廊邊做頭皮保養，還能來杯精釀琴酒，未免也太幸福！趕快揪酒鬼姐妹一起去，週末來個微醺午後吧～

在東區成立十週年的 WIND Salon， 自 7 月起正式更名為「W+ Salon」，並將店址遷至更廣闊的東區靜巷內，整體空間設計以極簡清水模泥作，搭配室內綠植花園營造新穎的實驗室空間感，尤其洗髪區還有一大片落地玻璃窗，望出去就是一座小花園，心情瞬間就能放鬆下來。

髮廊也定期與各界藝術家跨界聯名，這次找來質感酒吧「Sidebar」合作，推出「微醺頭皮養護」療程，特別為W+ Salon特製一款濃度高達42%的精釀琴酒，主成份使用馬告、杜松子、芒果和荔枝，其中馬告香氣獨特，搭配一起喝還帶有濃郁的果香，小酌放鬆之後就開始頭皮療程。

髮型師提到，一旦頭皮的血液循環變差，會加速頭皮的衰老，不僅髮絲容易掉落，連前額與臉部相連接的肌膚，也會跟著鬆弛下垂，療程包含4個步驟：香氛精油挑選、降壓刮梳、角質淨化及鎮靜舒緩、香氛精油調理養護，搭配循序漸進的按摩手技，以提拉頭部筋膜、放鬆自律神經，緩解日常生活中的壓力。

※【姊妹淘】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！