快乾保濕不傷髮，高顏值吹風機4選推薦：Dyson、國際牌、GPLUS、沙宣

女生們選擇吹風機不外乎追求速乾、美觀，還要兼顧不傷髮質，市面上也推出各種不同機能的吹風機，每天都需要用到的家電，當然要好好選擇！這次Dyson為歡慶聖誕節特別推出節日特別版包裝、居家品牌GPLUS也上市全新冷凝水離子吹風機、VS沙宣則打造水膜力吹風機、國際牌也有新款上市，讓妳速乾速決，不傷髮絲還能增加順滑度！

Dyson吹風機 HD03（銀霧銅）節日特別版

吹風機不能只靠外型，能不能快乾又不傷髮才是重點，以免過熱傷髮造成毛躁，還會加染髮褪色，失去秀髮的健康光澤，Dyson吹風機是許多長髮女生心目中的夢幻逸品，強調能以不傷頭皮和髮絲的智慧溫控科技，速乾髮絲同時減少熱風的高溫傷害，還能蓬鬆細軟扁塌髮，卻不會使髮絲乾燥。

新一代還特別針對不同髮質與頭皮狀況配備4款磁性吹嘴，分別為：柔和乾髮吹嘴、新一代造型集風吹嘴、新一代捲髮烘罩與順髮吹嘴，本身也有三段式風速與 四段溫度可隨心調整，能打造不同造型。為歡慶即將到來的聖誕季節，推出全新銀霧銅節日特別版，更搭配旅行包可做收納，游走世界各地也能呵護細軟髮質。

GPLUS冷凝水離子吹風機

以手機起家的台灣居家品牌GPLUS，近 2 年因應社會潮流，轉型做小型健康家電用品，而發現愛染燙髮的女性，一年四季頭髮都容易有乾燥缺水危機，又會因每天都需要使用的吹風機，產生高溫傷害髮質的問題，因此特別引進了「冷凝針」製冷技術，能夠在吹頭髮的過程中，讓秀髮透過奈米水離子的滋養，保持水潤狀態，維持頭髮的光澤感與彈性。

為了不讓頭髮受到熱傷害變得乾燥，還會同步釋放出負離子，讓頭髮不容易毛躁，加上集中的大風量，能夠使髮絲更快乾，還有智慧溫控不傷髮，搭配高速風扇降低風切聲音，防止受熱不均同時提升吹髮的舒適度。附有速乾吹嘴、造型吹嘴以及捲髮烘罩3種風嘴，三段風速、三段熱風、冷風模式以及冷熱風循環模式，可自由調整適合自己的風速與溫度。