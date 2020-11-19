頭皮易出油、發癢、掉屑怎麼辦？擊退換季頭皮問題的保養對策

時序進入秋冬，天氣明顯轉涼，在季節交替的時候，頭皮容易因血液循環變慢、氣候乾燥等因素變得不穩定，開始出現泛紅發癢、髮絲脆弱變細、掉頭皮屑，甚至併發落髮的情況，面對換季常見的頭皮問題，以下提供幾個解決對策，緩和、安撫頭皮的不適感。

排除因壓力以及遺傳造成的落髮情況，想要改善換季出現的頭皮發炎問題，通常少吃高油脂、麻辣、甜食，避免進補過多容易上火、讓皮脂腺油脂分泌增加的食材，都可減少毛孔堵塞的可能，建議盡可能恢復規律的作息，這樣可增加身體的免疫力，再搭配適當清潔，一般都能讓頭皮狀況漸漸穩定下來。

而秀髮能真正散發健康光澤與柔順感的關鍵，在於頭髮最外層的角質層，而健康角質層必定來源於強健頭皮。想要透過自我檢測了解頭皮是否健康，最簡單的方式便是測試頭髮彈性，居家檢測可由以下三點綜合評估：

1.洗髮按摩頭皮時，是否很常遇到頭髮被扯斷的狀況？

2.吹髮時，用手或梳子都無法順利梳理頭髮、容易打結？

3.染髮時，特別容易卡色或髮色不均勻？

如果上述指標有兩點以上符合，就代表你的頭髮已經有彈性危機，有機會發展成髮根脫落的問題；若有以上情形，可透過養髮型洗髮精進行日常頭髮清潔，而除了洗髮精換季外，護髮也是必須的，也建議大家洗頭時可以搭配「鑽石頭皮按摩法」，刺激頭皮的循環。

Step 1：濕髮於頭皮上均勻塗上髮膜。

Step 2：在頭皮上想像一個鑽石的形狀；從耳門沿著髮際線輕輕按摩至上星穴處，再從脖子正後方，兩筋中間凹陷處的瘂門穴由下往上按摩至頭頂。

Step 3：沖洗掉髮膜，吹乾頭髮即完成。