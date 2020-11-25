日男票選「女生瀏海排行榜」、「最讓人心動髮型」　第一名出乎意料

年末想換個新髮型，卻不知道如何下手，總是煩惱到底哪一種髮型才適合自己嗎？有日本網站就提出了票選活動，向22～39歲共425名男性進行調查，評選出「最愛的女生瀏海髮型」；另一個則是針對1000位30～35歲單身男性，進行票選「最難以抗拒的心動髮型」，結果第一名出乎意料，不妨可以參考一下，但當然還是要根據自己臉型以及喜好來做選擇喔！

《最愛的女生瀏海髮型》

第3名：齊瀏海

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遮住眉毛與額頭的齊劉海，讓人看起來超減齡，能起到修飾和遮掩太陽穴凹陷的功能，如果有點蓋到眼睛還可以髮捲稍微燙一下，微彎還多了點甜美。只是這個髮型，需要定期修剪。

第2名：能夠露出額頭的瀏海

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沒有瀏海可以露出整個臉部輪廓，給人一種明亮的感覺，看起來特別清爽俐落，也呈現出自然的氣息，特別適合五官立體的人。若是不知道如何整理，簡單的用漂亮有設計感的髮夾往後夾起，或是和後方的頭髮編成馬尾辮，也可根據臉型做變化，直接剪成八字瀏海，能有修飾臉型的效果。

第1名：斜瀏海

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往左、右任何一邊旁分的斜瀏海獲得壓倒性的支持，特別推薦短髮或鮑伯頭的圓臉人，髮尾可落在臉頰兩側至下巴的位置，還可燙出大波浪弧度，創造蓬鬆感，小臉效果更加倍。