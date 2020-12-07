2020最時髦「輪廓染」挑染範本　讓髮型更有特色、質感提升還順便瘦臉

秋冬疫情再起，12/1之後民眾出入8大類場所應佩戴口罩，口罩遮住了三分之一的臉蛋，總是顯得格外沒精神，除了靠眼妝跟眉毛和路人一決勝負之外，想擺脫一成不變的形象，換上新髮色更能提升氣色，除了先前分享過的手刷染、耳圈染、裙襬染，現在最火紅的染髮趨勢還有「輪廓染」，讓你防疫也可以很時尚！

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今年是個挑染的大勢年，也許是因為疫情讓世界停頓，帶來心理壓力與情緒低落問題，有人報復性出遊、有人報復性大吃，也有人報復性改變自己變漂亮，讓心情變愉快，不管是妝容還是髮色許多人不再追隨單一色調，紛紛利用暗藏心機的繽紛挑染帶出魅力，而剛好適逢年末，即將迎來聖誕節、過年等節慶，善用「輪廓挑染」能讓髮色更亮眼，低調中展現專屬特色。

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所謂的輪廓染，就是將挑染的部位，集中在臉部附近的瀏海位置，透過挑染臉部周圍髮絲，達到襯托、加強五官立體度、修飾臉型並強調臉部輪廓的效果，整體的風格也會更加俐落時髦，不管你是「率性傲嬌系」、「溫柔氣質系」或是「療癒可人系」都能用時下最夯的髮型趨勢讓氣色有加分的效果，新的一年想嘗試挑染的女孩不訪參考一下！