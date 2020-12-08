想預防老化從頭皮養護做起！4步驟居家頭皮按摩搶救掉髮和脱屑

邁入冬季，與臉部肌膚相連的髮膚，容易因為季節變換而造成敏感，導致頭皮毛囊活性減弱，加上工作的壓力沒有獲得紓解，血流無法將氧氣及營養成分流至腦部，會引發緊繃、疲弱無力感，一旦頭皮狀況不佳，便會牽連到頭髮狀態，甚至是臉部肌膚的整體膚況、緊緻度。

美麗的秀髮始終來自於健康的頭皮，沒有健康穩定的髮膚，自然也不會有光澤亮麗的髮絲，甚至會牽連整個頭部的肌膚也跟著疲憊，視覺年齡將面臨老化上升危機！是時候好好拯救飽受自由基與環境摧殘侵害的髮膚了，可以每週選一天，每次10分鐘，利用草本精油在洗髮前替頭皮來一場熱感按摩，能強健頭皮環境。

頭皮按摩手法4步驟教學

步驟一：嗅吸沈澱

將頭皮精油輕點於手腕處或手掌心，雙手互相搓揉後，靠近鼻子慢慢地吸入精油香氣，釋放身心、沈澱情緒。

步驟二：塗精油深層淨化與喚醒頭皮

將頭皮分區，將精油由前額往後頸，以畫圈按摩方式，均勻塗抹於頭皮，感受微循環被促動後的溫暖。

步驟三：甦活髮膚

將雙掌各放置於前額與後頸，手指沿著中心線逐步向上加壓按摩，讓精油活性成分深入頭皮完整吸收。

步驟四：放鬆按摩

以溫熱雙掌放置於頭部後方按壓頭皮，同時搭配深呼吸，於吸吐之間讓身心得到徹底的放鬆，同時解除頭皮壓力緊繃。按摩程序進行5至10分鐘後，以髮浴洗淨頭皮頭髮，再進行後續個人養護流程。