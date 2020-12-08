想預防老化從頭皮養護做起！4步驟居家頭皮按摩搶救掉髮和脱屑

萊法耶 頭皮養護5號精油

2021年起，Rene Furterer中文品牌名正式改為「萊法耶」，經典頭皮前導精油—RF頭皮養護5號精油在2020年末升級進化，除了有高濃度柑橘、薰衣草精油為頭皮進行養護，還特別在瓶口加上高貼合力的按摩冰珠，搭配畫圈施壓能幫助精油滲透頭皮，淨化及舒緩毛囊，貼心的是還有「刻度設計」，可以掌握每次用量，達成頭皮健康平衡。

DARPHIN 白千層芳香精露

綠花白千層擁有淨化肌膚效果，還能平衡肌膚油脂分泌並緊緻毛孔，使肌膚保持清新健康。品牌也推薦使用於頭皮，以指尖取適量白千層芳香精露，以指腹在整個頭皮上適度按壓，加乘白千層和迷迭香精油的油脂調理功效，幫助頭皮有好的健康護理。

Aesop 鼠尾草/雪松頭皮調理精油

在洗髮前以純淨的草本植物油及保濕的植物萃取物進行護理，能帶來潔淨舒緩的功效，這款頭皮調理精油含植物萃取成分及維他命E，能調理和鎮靜肌膚表面乾燥脫屑的部位，適合所有頭皮膚質，特別是乾性、發癢及有頭屑的頭皮。蘊含迷迭香葉、大西洋雪松、鼠尾草，療癒樹木清香在煩燥時可為你帶來舒心氣息。

rahua聖壇木頭皮活效調理精華乳

洗髮後也須養護髮膚，致力讓毛囊與頭髮恢復健康、髮絲充滿活力光澤的rahua，這次推出全新聖壇木頭皮活效調理精華乳，結合聖壇木、大麻籽油、薄荷等對人體與環境皆友善的有效配方，幫助改善頭皮及毛囊健康。質地親膚，適合中性、乾性頭皮，以及有換季乾性頭皮屑問題的頭皮，加上沁涼香氣能放鬆頭部壓力。

使用方法：一般及乾燥型頭皮可於洗髮並擦乾頭皮後，按壓少量於手指上勻開，將頭部分為頂、側、後三區，依序塗抹在頭皮上並稍加按摩，不需沖洗可直接吹乾。嚴重乾燥型頭皮：洗髮並擦乾頭皮後，厚塗在頭皮上，靜置 15 至 30 分鐘或過夜，之後再沖洗乾淨即可。

Bosley 賦活青春頭皮精華液

這款是乾髮使用的頭皮精華液，針對東方髮質與敏感頭皮困擾而設計，含有植物幹細胞成分與野葛根萃取等等關鍵配方，訴求打造健康頭皮，讓新長出的髮絲能夠健康強韌，建議洗髮吹乾後使用，每天以指腹按摩2分鐘即可。