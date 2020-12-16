5款髮型適合45+的妳，顯年輕、好打理、方便工作又時髦！

空氣感的蓬鬆及肩

曾被譽為「20世紀最後的美少女」，保養得宜的廣末涼子至今看起來還是跟當年一樣美麗動人！她的髮型也很值得參考，帶有空氣感的層次讓整體不會看起來過於單調，讓人散發自然不做作的氣息～可以留斜瀏海讓視覺上更有減齡效果，但若是中分的話會更有成熟魅力，大家可以依照自己想營造的感覺斟酌。

直順的中長髮

叮咚～你最愛的派遣女王回來了！今年久違推出《派遣女王2》，篠原涼子重磅回歸，看起來還是跟當年一樣帥氣又有個性！劇中性格鮮明的大前，做事非常有原則。而這樣的角色，篠原涼子那直順的中長髮可以中和掉過於強烈的性格，讓大前這個角色在特別的個性下，顯得既討喜又充滿魅力！

隨興及肩直髮

又是一款及肩的髮型，看來及肩的長度真的很受熟女們的喜愛！帶有清純氣息的氣質女星吉田羊，這一頭及肩的直髮太有型了！不刻意吹整成內彎，髮絲因為碰到肩膀而隨興外翹，卻又不會給人沒有整理的感覺，營造出自然而率性的感覺！不得不說吉田羊這個髮型更將她的氣質襯托出來呢！

編輯整理：楊佳穎

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