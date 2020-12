5款髮型適合45+的妳，顯年輕、好打理、方便工作又時髦！

DARE TO BE YOURSELF. DARE TO BELIEVE. Bella是你最信任的夥伴,看見都會女性擁有的各種樣貌,成熟,自信,追求夢想,信仰女性具有豐富的內在涵養與勇敢的自信光彩,懂你的品味格調,無需汲營他人眼光。Bella鼓勵你成為你自己,擁有最真實的信念,你就是美好事物的解答。