2021大勢絕美髮色推薦！提亮暗沈又瞬間減齡　李聖經、周子瑜都染了

今年秋冬的大勢髮色除了低調的棕色髮依然流行，更延續了2020年春夏的浪漫玫瑰棕，這種結合粉紅、咖啡又或是一點點橘的仙氣精靈髮色超受歡迎，許多韓星都染上這個髮色，超級顯白又能讓整體風格更搶眼，這次就幫你整理好日韓明星的粉色調染髮範本，讓你美美地迎接2021，跨年當最美的那顆星！

在 Instagram 查看這則貼文 ヘアカタログLALA [ララ]（@lala__hair）分享的貼文

李聖經-酒紅玫瑰棕

在 Instagram 查看這則貼文 이성경（@heybiblee）分享的貼文

染上玫瑰綜的髮色，讓人覺得不管做什麼就能展現溫暖、甜美與自信，前陣子李聖經以一頭長直髮搭配玫瑰髮色造型亮相，加上減齡的眉上瀏海簡直嫩度爆表，在光源底下看起來顯得氣色很好，整個人的膚色白了好幾階呢，尤其帶有些許的薄紗霧感，讓髮絲有更輕盈的感覺。

在 Instagram 查看這則貼文 이성경（@heybiblee）分享的貼文

以前會認為玫瑰紅棕色很難駕馭，其實調色調得好，搭配淺淺的棕色眉毛，刷上同樣色系的玫瑰綜睫毛膏，再塗上淡粉色系的腮紅、唇膏，就能美的超犯規，讓氣色紅潤起來。

TWICE周子瑜、志效-白金玫瑰棕

在 Instagram 查看這則貼文 TWICE（@twicetagram）分享的貼文

在 Instagram 查看這則貼文 TWICE（@twicetagram）分享的貼文

若是想嘗試更加活潑、淺一點的色調，不妨可以像周子瑜和志效，換上帶點透明度，可愛又顯眼的玫粉淺粉髮色，視覺上也讓髮絲看起來更加輕盈剔透，意外很適合黃皮膚的亞洲女生，可根據不同濃度的粉紅、咖啡調色，會有不同效果，可帶出活力與層次感，讓髮色不顯得單調！