2021大勢絕美髮色推薦！提亮暗沈又瞬間減齡　李聖經、周子瑜都染了

水原希子-霧紫玫瑰棕

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水原希子近日也染了這款帶點暖調的玫瑰棕紅色，不過看起來她有加入一點紫色調讓整體造型更有個性，褪色之後很特別的是，在室內偏向帶點橘咖啡色，而在陽光照射下則是浪漫的霧感莓果紫，很適合冬天染，就算頂到2021春天也可以，非常迷人又很襯黃肌，而且超百搭。

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是不是看著看著就好想要立刻就換髮色，每次都被韓星們生火，但年末真的很忙碌，實在沒時間去外面髮廊染髮，不妨試試居家染髮吧！

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採用花植菁萃溫和配方，搭配有機保濕滋潤成分，能夠減少髮質受損，還特別加入調香師特調的精油香氛，沒有刺鼻臭味，讓染髮後散發淡淡的迷人香氛，同時裡頭也附贈護髮素，能夠做好染後修護，且染膏溫和不傷髮質，想染香檳玫瑰棕不需漂髮就能輕鬆擁有！

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