換季讓頭皮過敏、發癢還掉髮⋯五個洗髮NG行為你犯了幾個？

在季節轉換期間，頭皮容易出現油水失調、頭髮變得乾燥粗糙，甚至併發頭皮乾癢、頭皮屑等過敏問題。要避開「季節性落髮」及「頭皮敏感不適」的問題，這5項洗髮NG行為要注意！

洗髮精直接塗抹於頭皮

洗頭時最忌諱洗髮精未起泡就直接塗抹在頭皮上，這樣容易搓洗不均勻或清洗不乾淨，而洗髮精只要沖洗不乾淨就會造成頭皮負擔！正確的洗髮方式是要先將洗髮精在雙手搓開起泡，才容易均勻塗抹在髮絲上，比較不易頭皮敏感。

用溫度太高的水

天氣逐漸轉涼，洗澡時的水溫也會逐漸調高，但是過熱的水溫其實對頭皮與頭髮都不太適合。用溫度較高的水沖洗頭髮，容易讓頭皮與頭髮水分容易流失，導致油水失衡，形成敏感頭皮與脆弱髮質。

使用不適當的洗髮精

選錯洗髮精不僅增加頭皮負擔，也容易使毛囊堵塞造成落髮，還會讓頭皮油水失衡，出現敏感情況。許多家庭會一起共用洗髮精，但其實不同的頭皮和頭髮狀況要選用不同類型的洗髮精，建議分開購買比較好哦！

油性頭皮：挑選有效洗淨油脂，但不過度清潔的洗髮精為佳，以免將保護頭皮的油脂洗掉。

敏感性頭皮：教選舒緩頭皮敏感，但不過度清潔的洗髮精為佳，避免頭皮過於緊繃。

細軟髮：挑選有效增加髮根張力的洗髮精，但切記不要挑選含有過多化學成分，以免增加頭皮負擔。

染燙過的頭髮：挑選能修護受損髮絲及恢復頭髮彈性的洗髮精，但不可使用多油脂或柔軟劑增加頭皮負擔。

利用指甲用力搓洗，刮傷頭皮

很多人喜歡用指甲搓抓頭皮，認為這樣才能搔到癢處，但其實這樣做很傷頭皮！頭皮很脆弱又敏感，稍微抓大力一點就會讓受傷，正確的做法是利用「指腹」按壓、搓洗頭皮，減少頭皮的受壓力道，或是使用市面上的洗頭刷，適當的清潔才能保護脆弱的頭皮～

沒有盡快將頭皮吹乾

洗完頭不要包著毛巾等一兩個小時才吹乾頭髮，要盡快吹乾對頭皮才好。處於潮濕狀態的頭皮，沒有盡快吹乾，濕氣容易進入張開的毛孔，造成頭皮血液循環不良，同時濕氣也容易引起細菌滋生，容易發癢或出油更嚴重，也容易形成落髮。

而且頭髮潮濕的狀態太久，毛鱗片張開過久，會使頭髮變得更加脆弱，對於有染燙的髮質受損也會更嚴重。因此，有燙髮或染髮的你更應該要立刻在洗完頭髮後吹乾哦！

除了頭皮問題，肌膚也有換季困擾！

在換季時由於溫度與濕度的變化，造成天氣很不穩定，皮膚也很容易敏感不適，像是乾燥脫屑，或是出現脂漏性皮膚炎、異位性皮膚炎惡化等問題狀況。在這段時間內，要多留意皮膚的變化，維持良好的作息、避免刺激肌膚，藉由簡單的藥物治療或是保養程序，還是可以擁有完美膚況。

原文自《NOWnews 懶人包》