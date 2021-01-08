2021年度Pantone代表色染髮提案！加入「撞色挑染」質感爆棚

國際色彩權威Pantone日前公佈了2021年度代表色，分別是「極致灰Ultimate Gray 」與「亮麗黃Illuminating」，象徵著希望和正能量的態度，有在灰暗盡頭仍可重新看見美好曙光的寓意，而每年代表色一發佈，除了穿搭、妝容，髮色也跟著爭相選用，日前有髮廊就為此設計出三款質感爆棚的髮型配色，看似難駕馭其實很耐看呢！

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老師指出，2021染髮趨勢將以「灰+黃」的色彩組合呈現，並且頻繁地放在「內層染」、「輪廓染」、「煙花染」的撞色設計上，不論是喜歡低調質感還是高調率性的女孩們，都一定可以找到自己能駕馭的染髮提案，用這陽光活潑，又帶有沈穩的髮色，揮別不平靜的2020年，開啟全新的2021年。

提案一：內層染配色-「極致灰」漸層瀏海

怕留著一頭黑髮又剪上短瀏海，會讓整體視覺效果看起來太厚重嗎？可以在瀏海的內側染上極致灰的漸層感設計，不只能利用灰與黑的明度差異做出瀏海的層次感，更能讓整片瀏海看起來不再是死死貼在額頭上，隱約透出的極致灰大大增添了瀏海的輕盈度與空間感！

提案二：煙花染配色-點綴高彩度「亮麗黃」

若想把個性鮮明的亮麗黃完美融入在黑髮上，首要注重的就是挑染呈現的視覺比例，若是用耳圈染或內層染的方式直接大區塊的染在深色髮中，容易因為黃色太過搶眼而顯得整體不和諧，這時候建議用細緻的線條感挑染設計，讓亮麗黃若隱若現的埋在髮絲中，在撥動頭髮的時候，更能呈現出強烈的撞色對比與光影流動感。

提案三：輪廓染配色-區塊混搭「極致灰」+「亮麗黃」

輪廓染是一種透過將臉部周圍的髮絲做挑染，來增加整體五官的立體度、以及幫助修飾臉型，並增添柔和氛圍的染髮設計。在黑色髮中以極致灰輪廓染做點綴設計，能利用灰色與黑色的明度落差，修飾臉部輪廓，而搶眼的亮麗黃，也能為讓視覺效果偏重的黑髮注入輕盈繽紛的活力感！

雖然染髮能夠快速改變一個人的氣色、形象，但經常變換髮色會使髮絲流失營養，造成頭髮毛躁乾澀，加上紫外線、強風、空污等不斷劣化的外在環境與內在生理的壓力失衡，會不斷侵蝕髮絲的防護罩—皮脂膜，使頭髮保水功能下降，毛鱗片開始破損、掀起甚至剝落，以下推薦急救養護髮品與護色髮品，一起看看。

萊法耶 ABSOLUE胺基酸杺生系列

萊法耶推出為受損髮專用的ABSOLUE胺基酸杺生系列，內含三大植萃活性成分，其中是植物性角蛋白配方，能夠修護髮絲，幫助頭髮保水，同時提升髮絲強韌度，推薦系列中的ABSOLUE胺基酸杺生修護乳，是免沖洗的護髮品，可抹於乾髮或微濕髮上，建議於髮中及髮尾處加強塗抹，天天使用沒問題。

SABON 保濕光萃油

保濕光萃油融合四種來自地中海的珍貴天然植物油，質地輕盈好吸收，不只適合所有膚質，達到柔軟、滑嫩的效果，更可抹於頭髮上，成分天然溫和，不含 Paraben 防腐劑與礦物油，還有8種香調可選擇，更貼心的是如水霧般的噴式設計，可均勻噴灑在髮絲上！

Melvita 摩洛哥堅果油 30週年煙花版

透過冷壓初榨法的摩洛哥堅果油，有著優異的保濕以及潤澤功效，可單獨使用或調和其他護膚品使用，能修護臉部、身體及頭髮。即日起至2/24（三）活動期間憑任一Melvita正貨空瓶回櫃即享NT$100折抵購買摩洛哥堅果油（30週年煙花版），每人最高可享3枚空瓶折抵NT$300。

AQUAIR阿葵亞 瞬耀護色洗潤組贈頭皮刷

同場加映AQUAIR阿葵亞新年特別推出的限量超值組合「瞬耀護色洗潤組贈頭皮刷」，不只能加倍護色，裡頭的檜木精萃可淨化頭皮，讓髮根不易扁塌，更讓秀髮亮澤柔順。組合包含「瞬耀護色洗髮精-保濕型」600ml、「瞬耀護色潤髮乳」600ml及「阿葵亞頭皮按摩梳」，護色護髮同時還能輕鬆在家來場頭皮SPA。