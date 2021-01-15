真正改善斷髮毛躁困擾！天皇御用美髮師傳授「正確洗頭步驟、按摩時間」

掉髮除了和飲食、壓力有關，其實也可能和洗頭方式不正確有關。近日日本綜藝節目《教えてもらう前と後》邀請日本天皇御用的理髮師大場隆吉，分享正確的洗髮方法，許多網友看完後才發現，原來自己從來都沒把頭給洗乾淨，還讓頭皮和髮絲受傷了！

大場隆吉曾是日本天皇御用的理髮師，有多年的頭皮護理經驗，還著有《髪・肌・こころに効く3分間頭皮ケア》一書，他認為洗頭，是洗頭皮而不是洗髮絲，當你照顧好頭皮，有適當的按摩，不僅可以改善血液流動，還能使頭髮更結實不易斷裂，而且對健康也有好處。

正確洗髮步驟一：用清水預洗

大場隆吉提到，洗頭前要先使用清水進行預洗，就是用大量溫水沖洗頭皮和髮絲，直到髮絲充分浸濕，主要是快速將髒污沖吸一遍，能幫助洗髮精更容易起泡，但記得避免水溫過高，建議在38度左右，這是最適合頭皮的溫度，以免使頭皮敏感發炎。

正確洗髮步驟二：起泡2分鐘

接著將洗髮精擠在手上抹開，均勻將髮品從頭皮塗抹至整個髮絲，將手指滑入頭髮中，夾住髮絲，手指上下搓揉擺動，可以將空氣帶入髮絲之間幫助起泡，直到整個頭髮完全被泡沫覆蓋為止。

正確洗髮步驟三：按摩3分鐘

血液循環不良會影響頭髮的生長，洗頭的目的，是要改善頭皮的血液循環，約進行2分鐘起泡動作後，還要按摩頭皮3分鐘，用手指的第二個關節發力，並以指腹在不摩擦頭皮的情況下，從後腦勺慢慢往上移動，想像在觸摸桃子一般，輕柔的畫圈，再用清水沖乾淨，直到不再感覺到泡沫後，再沖洗至少1分鐘。

正確洗髮步驟四：用毛巾吸乾水分

摩擦會傷害髮絲毛鱗片，容易使髮絲斷裂和掉髮，沖洗乾淨之後，建議先用毛巾蓋住頭，溫柔的按壓，吸走髮絲的水分，接著使用吹風機，距離頭皮約20公分，從髮量較多的部位如後腦勺，均勻地擺動出風口，慢慢從頭皮開始吹乾。

正確洗髮步驟五：善用冷熱風交替吹

他建議用熱風吹到約80％乾以後，可以將吹風機轉為冷風模式收尾，這樣有收縮毛鱗片的作用，也能避免熱風吹太久造成髮絲乾枯，吹出來的頭髮會比較有光澤。若是你頭髮本身受損比較嚴重，用溫的風吹整比較好，雖然吹乾的速度慢，但比較不傷害髮質喔！