韓星最愛染的4種髮色 「最強小三」示範給你看

新年新氣象，換個髮色或許能讓你煥然一新，這次特別回顧幾位韓星過去的流行髮色，提供給想要改變風格的女子們做為造型參考指南，今年春夏還沒想好要染什麼顏色嗎？不容錯過以下4種絕美髮色。

延續2020秋冬從日韓一路爆紅的深色髮趨勢，2021年春夏，亞洲女孩在挑選髮色時，除了最在乎顯白外，也喜歡在髮絲上多一些柔霧質感，看起來會非常輕盈有朝氣，更能替整體造型增加空靈仙氣感。

慵懶女人味黑茶棕

黑棕髮色風潮一直不退流行，但今年的色澤增添霧灰感木質調，平時看起來是質感深棕色，在燈光下則會透出微微奶茶光澤，比起單純的黑髮，更顯柔美可人、知性優雅，同時髮質看起來簡直好到不行，也不用太擔心退色問題，堪稱是最輕鬆維持的心機髮色，最強小三韓素希、Blackpink Jennie都愛這個髮色。

浪漫系微醺紅茶

淺淺的微醺紅茶帶有紅感，搭配上浪漫波浪捲度瞬間溫柔起來，是一款色彩明亮飽和，卻又不會顯得過於高調突兀的人魚系髮色，能襯托亞洲女生的黃皮膚、讓肌膚白一個色階，讓女孩整個人仙氣爆棚，保證走在路上會讓路人回頭多看幾眼，代表明星有李聖經、徐玄、柳真、太妍，趕快在年前預約髮型師染一波。

透明感柔霧灰棕

想走高冷路線可以試試冷色調的柔霧灰棕，因為加入了霧面色澤，能營造出帶有微微混血風的透明感，還自帶柔焦，整體視覺上保有柔和氣質，可鹽可甜，堪稱是歐美派時髦精女孩的染髮首選。

個性耳圈染、雙色染

將耳側內層或輪廓內層的頭髮，或是挑選外側的髮絲，做大面積的區塊式特殊色挑染，放下頭髮時可隱約露出特殊髮色、帶出低調內斂的個性時髦感，這樣的挑染可隨著撥髮、綁髮，呈現各種前衛變化，適合勇於嘗試大膽造型、熱愛追逐時尚的酷女子。