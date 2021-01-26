冬天不洗髮更能養髮？專家指點你可能不知道的「日常護髮5祕技」

最近早晚溫度起伏不定，清晨與夜晚的冷空氣更讓人意識到秋冬已經悄悄來臨～面對換季時的溼氣溫度不穩定，秀髮的保養步驟也該有所調整！夏天的養髮攻略先放一旁，專家指點換季護髮5大密技，秋冬不洗髮更能養髮？原來頭髮也需要保暖？那些你從未注意的日常小細節，儂編一一告訴你！

頭髮、頭皮滋潤保濕

季節轉換臉部肌膚難免會乾澀緊繃，這時保濕乳霜就成了急救必備品～當然了，秀髮與頭皮同樣也是！面對乾冷的氣候，頭皮也會出現乾癢、脫皮、起屑、秀髮分岔的狀況，因此建議可以再清潔之餘，加入一些天然頭皮保養油做加強按摩，並選擇保濕力較高的洗護產品，也能穩定髮肌預防落髮喔！

造型髮品、電棒是大忌

再者，雖然人人都知道，經常性使用整髮產品，是髮機的致命傷，但你不知道的是，在秋冬，由於髮肌容易缺水、乾澀，因此當長時間的熱傷害、造型品刺激時，更造成秀髮變得脆弱敏感，以至於產生頭髮斷裂、乾燥無光的問題！若你想好好呵護秀髮，這兩季不如先戒掉對造型品得依賴，又或者再造型前先使用護髮精華或抗熱噴霧打底，會更好喔！

不洗頭也能養髮？

你是不是也和儂編一樣，看到這題嘴角不自覺上揚呢？尤其對於長髮女孩來說，天冷時洗頭真的好痛苦～以至於多數懶女生，會習慣兩三天洗一次頭，值得慶幸的是，在冬天不洗頭反而也有好處呢！專家也提到，冬天不像夏天一樣容易出油，髮肌的保水效果也較薄弱，因此可以適時減少洗頭次數，不過最重要的是，間隔頻率建議不要超過兩天，過多的角質堆積，也會形成髮肌負擔，另外，選擇適合自己的溫和洗髮精更是養髮基本功！

避免濕頭髮暴露在空氣中

除了基本的洗髮、護髮，專家還提到，在秋冬如何弄乾頭髮也是一大學問！在乾冷的季節裡，沐浴後若是將濕髮直接接觸冷空氣，髮肌中的水分就會瞬間蒸發，導致脆弱或斷裂，建議尤其是在秋冬，走出浴室前，可以先將頭髮用毛巾包裹，吸附掉多餘的水分並擦上護髮產品後再走出去，不過，毛巾包頭的時間也不可過長，秀髮擦半乾後就得立即吹乾，才不會留下病根喔！

秀髮也需要保暖！

看到這點你也很驚訝吧！原來秀髮與頭皮也需要保暖？其實啊，在秋冬外出時適時戴上帽子或圍巾，第一是為了保暖，再者有了帽子與圍巾的包裹，也能避免髮絲直接接觸乾冷的空氣～這樣一來你會發現，秀髮的光澤依舊、在外吹風一整天也不會乾澀打結呢！

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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