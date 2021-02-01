想像Blackpink Lisa迷人？髮型師指點5招髮捲正確用法　蓬鬆又持久

總是離不開瀏海的你，為了讓瀏海不塌、不油、不扁，隨身肯定會帶上一個造型髮捲！不過髮捲用法可不只是＂捲上去固定＂這麼簡單！韓國髮型師指點5大瀏海整理重點，不只髮捲挑選有學問，想要改變分線，這個小細節絕對不能馬虎！

1.髮捲方向：由下往上

在認識髮捲該怎麼用時，首先你得先清楚髮捲的正確使用方向！多數人在使用髮捲塑形瀏海時，為了貪快、貪方便，通常會直接從髮根固定，又或者從上往下直接由髮梢捲向髮根～但若你想要讓瀏海更蓬鬆，髮型師提醒，在捲髮上正確方式應該由由下往上！先將瀏海向上順拉，皆再慢慢捲回髮根，不只能固定得更牢固，弧度也會更自然喔！

2.吹整是重點！

再來第二步，吹整！除了髮捲的塑形，想要髮型更持久不扁塌，也千萬別忘記用吹風機或平板夾吹整加熱一下！在使用上除了你我熟知由上而下的吹整技巧之外，吹整後還可以噴上些許定型產品維持瀏海的弧度，不過出門前記得用梳子和雙手順一下，才不會從韓妞變成上海灘小姐姐呦～

3.髮捲收尾有技巧！

第三點，也是許多女生時常忽略的小步驟，就是收尾！上髮捲有技巧，當然了拆髮捲也有學問！再拆卸髮捲時，切記千萬別直接取下，不僅弧度很容易散掉，也會造成打結的困擾～在拆髮捲時記得先將髮捲順著瀏海往上拉，接著再慢慢順著弧度往下取下，這樣一來，不光是替瀏海二次塑形，也能修復髮根附近不自然的摺痕！

4.改變分線可以這樣做

另外，肯定也有部分女孩與儂編有著同樣困擾，那就是：分線讓瀏海總是合不起來！若遇上這個狀況，在使用瀏海髮捲時你可以多一個小變化！首先將瀏海抓成一撮並旋轉繞成一束，接著再捲上髮捲，同時搭配吹風機吹整，如此一來就能化解頭髮分線的問題囉！

5.挑選關鍵：越粗愈好！

不過你可能會好奇，市面上髮捲種類這麼多，在挑選上也有訣竅嗎？在髮捲的挑選上，髮型師也建議，最好選擇三隻指頭寬的髮捲！原因在於，第一太長、太窄的髮捲會容易影響瀏海的蓬鬆度，第二若你是空氣瀏海又或者八字瀏海這種較稀疏的髮型，寬一點的髮捲捲出來的弧度也會更加自然呦！

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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