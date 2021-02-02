年前最新變髮圖鑑！改善圓臉、拯救扁塌頭型　3種韓式髮型示範

過去在韓國紅極一時的空氣瀏海、層次剪、韓系羊毛捲，都將在今年有所轉變，2021年開始，融入了更多自然慵懶、率性不規則的多元變化，以下好剪才髮廊的Leo與Elva老師特別準備三款年前變髮提案，讓任何髮長的女孩，都能找到自己能駕馭的髮型範本！

高層次赫希髮

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有別於以往韓系髮型講求厚實、整齊一致的剪裁風格，赫希髮因為層次比較高，能夠使髮尾呈現出清爽薄透感，隨手一撥都散發著仙氣，若是再添加一點自然捲度，蓬鬆凌亂的線條，還能巧妙修飾下顎線條，同時讓後腦勺的頭型看起來更加飽滿，解決髮根不夠蓬鬆或是頭型扁塌的問題。

漫畫齊瀏海

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空氣瀏海、氧氣瀏海過時了，許多韓國女星近來紛紛以漫畫瀏海造型亮相，髮型師說明，漫畫瀏海形狀近似於「一刀切」 ，長度和眉毛以及太陽穴是平齊的，沒有層次，但比鍋蓋瀏海稍微薄一些，且會露出一點額頭，會讓人將視覺自然集中在臉部中央，並柔化眉眼部位，能夠營造出看起來清純稚氣的童顏效果！

不規則羊毛捲

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慵懶感的精髓，就在於刻意但不規則的捲度，重點是亂中有序，不能太過凌亂，否則容易顯老氣變大媽，而羊毛捲就是透過若有似無的不規則捲度變化，營造出慵懶又優雅的浪漫氛圍，對於髮量稀少、髮質細軟的長髮女生來說，能起到增加髮量豐盈度、修飾臉部比例的視覺效果！

不過隨意的髮型捲度，或是高層次的髮型，比較容易會有一些凌亂的毛躁感，在造型之後，可以使用護髮精油，讓髮絲柔順有光澤。

Aesop 撫躁順髮精華

為植物性配方，質地輕盈不黏膩，能撫平毛燥髮絲，但不會讓髮絲顯得扁塌，適合大多數髮質及不同長度的頭髮，重點是還會停留著清新的柑橘花香調氣息。建議每次使用按壓二至五下至手掌心，塗抹於微濕或全乾的髮絲上，或根據頭髮的長度、密度調整用量，將於二月上市。

品牌於捷運中山站新開幕一間概念店，質感的工業風設計，保留了粗糙的水泥表面以及製造過程中的天然木紋印記，每個角落都像有一段故事，加上擺設著來自不同年代的家具，勾勒出整體空間的溫度與靜謐感，即將於2/5開幕。

巴黎卡詩 金緻柔馭露璀璨紅限量版

巴黎卡詩小金油不粘膩，吸收力快，卻能有效撫平秀髮毛躁、再現光澤，今年牛年特別再次與法國著名絲帶創作藝術家 Noémie Chaillet-Piquand 合作，為金緻柔馭露換上好運的紅色包裝，並以法文紅色的ROUGE為襯底，閃耀著節日的歡愉喜慶及璀璨奢華感。

魅尚萱 完美造型護髮精油

結合現在正夯的「慵懶羊毛捲」，無論是上髮廊還是在家自用電捲棒，想要整天在外都維持自然柔順的捲度，可以試試魅尚萱完美造型護髮精油，是可以在燙電棒捲前使用的產品，能處理毛躁感，增加造型的記憶效果，且散發的香氣是很舒服的淡淡花香味！