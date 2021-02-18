2021「自然光髮色」正夯！想讓好感度加分，不能錯過3大流行色

初春正是開啟一切美麗事物的轉捩點，想改頭換面就從髮色開始，以下結合「自然光髮色」的時尚趨勢，分享3大仙氣髮色，無論妳是短髮、捲髮、或長髮都能找到屬於你的造型。

溫柔大地-暖粉褐色

溫柔大地髮色就是仿效夕陽西下的天色，以茶棕與粉紅色交織出懷舊的朦朧光輝，日常而不落於俗套的髮色相當具有女人味，不僅不挑肌膚與年齡，適度地不規則挑染，還能強調髮絲的俐落與層次，而且看起來瞬間變溫柔。

療癒森林-霧感灰綠色

細膩柔和的療癒森林髮色，比起暖粉褐色更添神秘又空靈的氣質，髮色上運用卡其色和灰色調交織，營造出多變的灰綠色系，傳遞光影在森林中，那種平靜的感受。此外，彷彿泉水般的冰銀灰與淺棕色也相當迷人，長髮或短髮個性女孩都很適合。

愉悅燦陽-暖橘色

活潑的你，不妨可以嘗試大膽色彩，能呈現出活力的金銅色彩，再適合不過了，若再加入挑染穿插在金棕色系中，就完美詮釋陽光穿透樹梢的大自然生機，不僅讓髮絲有層次感，也能有夏日的明亮感；而低飽和的煙燻棕色調，能提升髮絲的蓬鬆感，適合細軟髮。

而追求新髮型，又想維持健康秀髮，除了護髮絲之外，別忽略最關鍵的髮肌保養，因為，每顆毛囊的「頭髮生長次數」都是有限的！以下推薦幾款頭皮精華，在洗髮後輕輕按摩，可以讓頭皮獲得該有的營養！

粉漾芯生系列 粉漾芯生頭皮調理精華

熬夜族、工作狂，甚至是生活型態驟變而產生壓力的族群，容易引發秀髮流失的危險，粉漾芯生系列結合強韌配方與珍稀修護成份，幫助從頭皮開始調理秀髮健康狀態，同時提升頭皮的潤澤度，以及達到舒緩的作用。

資生堂 活耀未來無限肌能精粹

資生堂專業美髮推出#小金剛 活耀未來無限肌能精粹，擁有高濃度腺苷、苦蔘萃取精華，主打頭皮養護，有效幫助頭髮健康地生長，打造強韌髮肌，且吸收力相當快，不會有粘膩感。

艾瑪絲 5α捷利爾 頭皮淨化液

5α捷利爾頭皮淨化液不需加水即可輕柔起泡，可做為頭皮前導清潔使用，幫助調理頭皮健康，揮別頭油異味或頭皮癢等困擾，還有清新的薄荷沁涼感，讓洗後頭皮有彷彿會呼吸般的舒暢感。

同場加映：

洗完頭，可別倒頭就睡，頭皮處於潮濕狀態容易滋生細菌，進而產生搔癢、頭氣味、造成隔天髮根扁塌，不僅看起來沒精神，還可能伴隨痘痘發生。Dyson Supersonic吹風機有強勁均勻的氣流，可迅速吹乾頭髮，防止頭髮被過高的溫度傷害，這次在農曆年特別換上「瑰麗紅」春節特別版包裝，讓妳好運從頭開始。