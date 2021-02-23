Jessica親授5個吹整技巧！不用花錢髮根燙，徒手就能讓細軟髮看起來蓬鬆

▲Jessica鄭秀妍在YouTube上分享讓髮根蓬鬆的技巧。（圖／翻攝自IG@jessica.syj）

身為細軟髮質，頭髮又很少量的女孩，很容易看起來髮根扁塌沒精神，還會顯得臉很大，又或是頭油感，使用電捲棒也一下就直掉，有這些困擾的妳，Jessica鄭秀妍在YouTube上分享了維持髮根蓬鬆的整理技巧，不妨參考一下，之後想要讓髮根有站立的感覺，可以把以下幾個小心機學起來！

頭髮蓬鬆可以修飾臉蛋比例，五官也會顯得立體，但對於扁塌髮的人就覺得是個遙不可及的境界吧！怎麼辦呢？除了正確使用洗、護產品，徹底清潔頭皮，吹乾頭髮時也要注意手勢，建議「逆」著髮根和「順」著髮絲吹整，還要定期更換髮線，以Z字型的閃電狀做劃分，也能讓頭髮蓬鬆有份量感。

Jessica分享5個吹整技巧

步驟1：彎腰吹頭

洗完頭時往前彎腰倒著吹頭髮，逆著髮根梳頭，把頭髮撥到前面，邊梳邊吹，會讓頭髮有蓬鬆感。這個方法可說是懶人救星，建議是先吹乾髮尾，再吹髮根。

步驟2：夾蓬髮根

因為頭髮非常直，Jessica逆著髮流吹頭後，會先將頭髮分下層，接著在靠近髮根的地方，使用玉米鬚夾下方的頭髮，再用上層的頭髮蓋著，就能悄悄地提升頭髮的蓬鬆度和空氣感。

步驟3：使用乾洗髮

如果你的頭皮容易出油，可以和Jessica一樣，使用乾洗髮噴霧均勻噴在頭皮，能減緩出油的情況，延長頭髮蓬鬆度與持久度。

步驟4：髮尾C字捲

髮量少可以在髮尾捲上C字，看起來輕飄飄，視覺上能有髮量增加的錯覺，像Jessica會用電捲棒在髮尾捲C字，她提醒停留久一些，捲度會比較持久，最後再用梳子梳蓬髮尾，會比較自然。

步驟5：熱風定型

頭頂的蓬鬆感，是小臉關鍵，最後一個小秘訣，Jessica旅行時會隨身攜帶小梳子，先將前額頭髮往後梳，再稍微往前固定，拿起吹風機加熱定型30秒左右，就能替頭頂的髮根製造蓬鬆度。

乾洗髮推薦：

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重要場合就需要乾洗髮助陣，延緩頭髮塌陷的時間，並減少參雜各種異味。Batiste乾洗髮能在蓬鬆的空氣感中藏入迷人花香，打造出香水般的前、中、後味，在增加髮絲蓬鬆感的同時，讓香味留在髮絲上，而且有多種香調可選擇喔！

TSUBAKI思波綺 舒涼極淨乾洗髮露

這款乾洗髮添加薄荷精華、綠茶精華等護理成分，塗抹於頭皮有清新舒涼的感受，特別的是質地是液體狀，不必沖水、吹乾，稍微按摩頭皮會瞬間蒸發，能打擊油膩與異味，讓頭皮和髮絲變得變得像剛洗完頭。

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