全智賢親授養出好髮質4秘訣！如何挑洗髮精、飲食習慣也通通告訴你

想要養出好髮質，真的只要勤護髮就夠了嗎？擁有烏黑秀髮的辣媽全智賢，就在韓國節目上分享自己日常的獨門“洗頭四步驟”！不是甚麼複雜的護髮步驟，反而得從基本的洗頭髮做起！不想要頭髮總是黯淡無光，一直掉，偶像劇女神這幾招快快筆記！

洗髮一定要洗兩次



你還是兩天只洗一次頭，且一次只洗一回嗎？小心這個小習慣成了你的護髮漏洞！全智賢透露自己平時洗頭髮時一定會洗兩次，一次是清潔髮絲，去除秀髮外層的髒污和油脂，第二次則是搭配指腹按摩清潔頭皮！兩回清潔不只能紓壓，也能同時增進血液循環、刺激秀髮生長，會讓頭髮長得更加健康強壯喔！

冷水沖洗頭髮

洗完頭後，比較特別的是，全智賢還會用冷水沖洗頭髮！她提到，由於冷水能收縮頭髮的角質層，會讓秀髮看起來更有光澤，再者也能預防髮絲毛躁粗糙，讓秀髮觸感更加滑順！不過在沖洗上也要注意，冷水的水柱不可過強，建議以澆花方式慢慢灑濕頭髮，才不會造成頭皮的負擔！

多攝取維他命

另外，全智賢除了基本的洗頭步驟有技巧，對她來說規律且健康的飲食習慣也與頭髮保養息息相關！因此在日常三餐她便會多吃富含維他命的食物如菠菜、番石榴等，蔬果不只能補足秀髮所需的營養，亦能預防落髮、養出豐厚髮量！

只用椰子油洗髮精

前面說了，養髮的第一步便是洗頭，但洗髮精又得怎麼選呢？全智賢分享，自己在保養頭髮時，洗髮精一定會選擇添加椰子油成份的品項，椰子油不只使用上屬性較溫和，不會又有敏感刺激的問題，裡頭的滋養與剛剛好的保濕力，還能同步修護受損、乾澀的髮絲，強健髮根也柔順觸感，是低敏洗髮精中的高段班呢！

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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