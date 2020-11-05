2020年末必收彩妝！迪奧奶茶色皮革氣墊美翻、香緹卡公益氣墊揪你保護大象

最近引起大家關注的除了YSL的皮革氣墊之外，還有迪奧新推出的奶茶色皮革氣墊，先前還未上市就造成不小轟動，實體真的超級有質感，拿在手上補妝瞬間就變主角，這些以包包為靈感所延伸的大牌設計，可看見高級精品彩妝的創辦人，展現了對於時尚的堅持，也結合了美得不像話的奢華工藝，為彩妝增添了收藏價值，迷人的外表讓彩妝控荷包不保！

DIOR迪奧超完美持久氣墊蜜粉 金燦星夜限量版

在 Instagram 查看這則貼文 Anna S.（@iamannasin）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 10 日 上午 4:34 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 yamaharu（@haruharuharu_ka）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 12 日 上午 8:25 張貼

DIOR迪奧在這次聖誕節推出全新超完美持久氣墊蜜粉金燦星夜限量版，優雅的奶茶色藤格紋氣墊粉盒中，裝有直質地非常細緻的蜜粉，不僅外盒摸起來非常有質感，還有銀色立體CD字樣的金屬標配，最重要的是蜜粉中還加入閃耀細緻的亮粉，主要是為肌膚打造柔焦感，並製造出華麗的耀眼光芒。

在 Instagram 查看這則貼文 Live International Giveaway（@50nbeyondlife）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 4 日 上午 3:22 張貼

這是迪奧既老花氣墊後，以經典的蒙田包為靈感設計的奶茶色氣墊，除了可以在派對上輕拍於臉上，增添光采，也可輕拍於鎖骨處或肩膀後側，使曲線更加性感迷人，將於11/5搶先在台北忠孝SOGO百貨專櫃首賣。

紀梵希 高級訂製恆久氣墊粉餅

紀梵希也推出全新的「高級訂製恆久氣墊粉餅」，讓女性能隨時隨地補妝，配方蘊含甘草萃取，能為肌膚帶來保濕及柔嫩肌膚的保養力，更能滿足打底、補妝、提亮、潤色等多元底妝需求，達到修飾肌膚瑕疵和暗沉氣色的效果，屬於自然柔霧妝感，擁有中度的遮瑕力與不錯的持妝力。

纖薄方正的漆面黑色粉盒，流露簡潔摩登哥額，搭配黑色心型氣墊粉撲，特殊圓角設計能精準上妝，上方弧型設計可貼合臉部輪廓大面積上妝，下方愛心尖端則可針對鼻翼、眼角等細節處細部修飾，達到更精緻的底妝效果。

雪肌精御雅 水艷琉光飾底氣墊

雪肌精系列向來以藍白色作為包裝色調，這次以全新視覺打造水艷琉光飾底氣墊，用了象徵日本櫻花的柔粉色搭配御雅慣用的錘目紋製成這次的粉盒包裝，非常雅緻清新又充滿濃濃日式風格外，主要是呼應此商品分別利用櫻花、露草與絲絹這種若有似無的顏色點綴肌色，可當作粧前乳或飾底乳使用，也可代替打亮或粉底液來使用。

最大特色即是含有4層薄膜各具備不同作用，透過修飾效果，調節肌膚角質層的顏色、光澤、質地、水潤度。運用和漢植物結合科技，使底粧產品同時兼具潤澤保濕，賦予好氣色的柔和粉嫩色調＃01粉嫩櫻、修飾暗沉膚色的藍色調＃02露草、自然修飾肌膚光澤感的粉膚色調＃粉膚絹。僅於雪肌精全球概念店（漢神巨蛋百貨）獨賣。