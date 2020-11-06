彩妝師揭秘《后翼棄兵》安雅泰勒喬伊「精靈眼妝畫法」　起底私下最愛的彩妝品項

當大家還沈浸在《艾蜜莉在巴黎》的童話，另外有一部廣受好評的新劇你一定要知道！Netflix新劇《后翼棄兵》最近討論度超高，以新穎的女性成長故事為題材，才播出沒多久就迅速竄升排行榜第一，加上女主角安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）的精湛演技，不斷和男人「鬥智」精彩過程，讓劇迷看得超過癮，不僅首波影評爛番茄獲得滿分，IMDb也有8.9分高評價！

在 Instagram 查看這則貼文 Anya Joy（@anyataylorjoy）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 27 日 上午 9:49 張貼

以《分裂》、《女巫》、《艾瑪Emma》而打開知名度的安雅泰勒喬伊，今年才24歲，有著美國、英國以及阿根廷三國血統的她，以一張辨識度極高的精靈系臉蛋和一雙會說話的水亮大眼，活靈活現的詮釋劇中角色，有好的故事加上實力派演員的加持，就連暢銷作家史蒂芬金都在推特盛讚此劇是2020年度最佳的影集呢！

在 Instagram 查看這則貼文 Netflix US（@netflix）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 27 日 上午 9:00 張貼

安雅泰勒喬伊在《后翼棄兵》中飾演有西洋棋天賦的少女「貝絲哈蒙」，她一路披荊斬棘從孤兒院的小女孩升級為國際棋手，之後卻面臨藥物濫用、酒精成癮，但後來仍努力靠自己的力量實現自我，擊垮多位人生道路上的「敵人」，更打破西洋棋由男性主導的傳統界限，驚心動魄的對弈過程，讓人捨不得按下暫停鍵，但同時也心疼劇中貝絲的艱辛處境，每一個成功的人，背後或許都不是我們想像中的順利。

在 Instagram 查看這則貼文 Netflix US（@netflix）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 30 日 下午 5:01 張貼