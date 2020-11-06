2020雙11優惠資訊！專櫃美妝專屬折扣碼公布　狂灑紅包金每天限時領取

女人的購物節不只週年慶，雙11的優惠有時還比週年慶划算，今年也有許多品牌加入戰局，這一次就幫大家整理好專櫃各彩妝和保養品牌，有嬌蘭、蘿拉蜜思、YSL、蘭蔻、NARS以及女性生活用品愛康的好康優惠，想搶便宜趕緊筆記起來！

嬌蘭

法國嬌蘭台灣官方線上旗艦店，於雙11活動期間（11/2-11/15），全館享單品9折優惠；首次下載嬌蘭購物APP，即送NT$200購物金、註冊官網會員再送NT$150購物金，新客一共可賺得NT$350購物金；同時活動期間皆享LINE POINTS點數回饋。重點是組合幾乎5折價，甚至還有買一送一組合，雙11期間，買香水還能享有香水瓶刻字服務；即日起至12/31，連唇膏也能享有聖誕節祝賀之語鐫刻服務。

官網獨家買贈活動有不能錯過，購買皇家蜂王乳蜂潤乾洗手加蜂潤護手霜，加贈巴黎凡登化妝包任選一組；購買花草水語淡香水75ml+10ml，即贈風格化妝包；消費滿NT$5,000，其中包含聖誕彩妝系列任一品項，即可獲贈皇家蜜蜂罐一個；消費滿NT$8,500，即可獲贈價值NT$3,000的東方迷境頂級訂製香氛系列之「經典香氛蠟燭」一個。

蘿拉蜜思

就算光棍節脫不了單，去跑趴至少不要脫妝，底妝專家蘿拉蜜思即日起至11/16，推出全站9折免運，經典商品煥顏凝露和煥顏透明 蜜粉也有超划算組合，先預告11/9會開賣限量玫瑰金蜜粉２入組，鐵粉們想囤貨千萬不能錯過，還有很豐富的滿額贈，其中滿NT$3,500送摩登精華立體唇筆或奢華絲柔眼彩筆等價值NT$1,000的正貨好禮，還有LINE點數5%回饋。

雙11活動期間，每一天還有不同的滿額贈，11/9滿NT$2,500即贈蘿拉L型卡夾零錢包；11/10滿NT$2,500即贈蘿拉隨行護照夾；11/11當天消費滿NT$1,111或NT$2,500則有蘿拉編織鑰匙圈、蘿拉馬鞍卡片夾，單筆結帳滿NT$5,000，可享現折NT$500。