彩妝師傳授不同眼型的「詳細眼線技巧」，才知道原來以前都畫錯！

許多剛開始學化妝的新手，最大的天敵就是眼線，看似簡單卻藏有難度，有些人以為「眼線就是在睫毛根部畫出一條線」，但其實在彩妝師的觀念中，眼線並非用「畫」的，而是用「補」的，且每個人的眼型大不同，補法也不一樣，該怎麼畫，才能讓眼睛自然又有神呢？就讓日本知名妝髮設計師長井香織教你，正確調整眼型的眼線畫法，一起來學習吧！

長井香織提到，眼線不是從睫毛外側開始畫，而是從內側開始補。眼線如果畫在正確的地方，眼妝就會深刻動人。首先要將眼皮完全向上拉，才能順利補好眼線，另外，要避免眼線畫到黏膜處，反而會讓眼睛變小。

1 在睫毛與睫毛間的空隙補上內眼線！

在睫毛根部與根部之間，如上圖，用眼線將空隙填補起來才是正確的眼線畫法。用另一隻手將眼皮提起來會更方便填補！睫毛與睫毛之間空隙較大的人，多少會有用「畫」的感覺。

2 眼睛睜開時眼線的正確位置

完全將睫毛之間縫隙填補起來的話，應該就會如同照片中看到的眼線一樣。若不小心畫到黏膜，就很容易暈開變成熊貓眼，要特別注意。可以完整看到眼線才是正確的眼線畫法。

3 用眼影棒整理分岔的線條

畫眼線也是需要練習的，不過如果不小心畫出分岔的狀況，使用細的眼影棒沾取棕色眼影，輕輕沿著睫毛根部描繪，就能調和分岔的眼線，整理出漂亮的線條。

加分技巧：若沒辦法補好眼線的人，可以試試將筆芯再多轉出0.5mm試試看。能比較容易深入睫毛根部補上眼線。過程中要注意注眼線筆是否乾掉了，「補不好」的人當中，有的是因為眼線液乾涸導致筆頭硬掉的狀況，眼線液要柔軟才好上妝。使用完畢後一定要記得將蓋子完全蓋緊！