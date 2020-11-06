連艾瑪華森都愛用！澳洲必買的「天然系保養」終於登台　讓肌膚真正零負擔

越來越多美妝品牌講求環保，其中澳洲藥妝店必買的天然護膚品牌Sukin，一直受到天然保養人士的喜愛，而現在不必出國也能買到，今年終於官方授權代理正式來台，這天然系保養的魅力，就連女星艾瑪華森（Emma Watson）也是它的支持者，曾在個人官方IG上讚賞Sukin的環保理念！

艾瑪華森喜歡有機天然的保養，Sukin以「你吃什麼，肌膚也該吃什麼」為理念，製造全天然成分的保養品，價格也算平價，其產品採取98.8%的天然萃取，無添加14大有害肌膚及環境成份，對皮膚好，對荷包也好，對環境更好，重點是能讓肌膚真正零負擔。

品牌最知名的就是經典系列，富含超級食物酪梨、蘆薈、荷荷巴油、玫瑰果和乳木果精油等成份，以天然配方提供肌膚所需的營養，連香氣也取自天然，利用柑橘、香草、薰衣草打造美好感受，品項包含保濕噴霧、潔面露、卸妝乳、淨化泥膜、保濕乳液、晚霜和眼部精華乳等。

而艾瑪華森最喜歡的是「經典保濕噴霧」，無酒精的成分可隨時補充肌膚水分，並給予肌膚適當舒緩，共有3款香氣，經典香氛含洋甘菊和玫瑰花水，能舒緩、淨化和鎮定疲勞肌膚；玫瑰之戀富含大馬士革玫瑰花水，濃郁的玫瑰花香，也具有舒緩和鎮定功效；清新綠茶則有綠茶和黃瓜香氣，能還給肌膚清爽感。