告別乾燥暗沈的初老肌！2020秋冬必備保濕精華　網友們回購空空賞推薦

忙碌的生活與高壓的工作環境，不只會造成身心疲憊，也會反映在肌膚狀況上，加上時序邁入秋季，讓人煩惱的脫皮、乾癢問題不斷出現，還容易有暗沈、缺乏彈性等疲老現象，若想要有水煮蛋般滑嫩Q彈的肌膚，其實簡單做好保濕就能辦到，而許多經典保濕產品都在年末推出新包裝，想補貨可以參考以下清單推薦，很多都是PTT網友們的回購空空賞，像雪花秀、資生堂、理膚寶水…一起看看！

雪花秀 潤燥養膚精華公益限定版

雪花秀經典的潤燥養膚精華可幫肌膚做修護、保濕，而今年特別攜手韓國藝術家SAKI合作，推出全新「潤燥養膚精華公益限定版」，靈感來自韓國廟宇的傳統彩色油漆「丹青」圖騰，特別的是圖案製作成三種貼紙，消費者可親自設計出屬於自己的繽紛瓶身，而此次公益版的部分收益將贈與藝術相關單位例如「嘉義花磚博物館」，以支持台灣百年花磚藝術，讓台灣文化藝術之美得以流傳。

資生堂 紅妍肌活露N 銀座慶典限定版

資生堂小紅瓶可當化妝後的前導精華也可直接當精華液，添加靈芝萃取精華和具有強韌生命力的鳶尾花根萃取精華，可拿來拯救急需修復的肌膚，穩定換季引起不穩定膚質，實現看得見、摸得到的澎彈，同時改善敏感泛紅，讓肌膚可以維持在最佳狀態，使肌膚比前一天光更水嫩透亮。