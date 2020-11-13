療癒貓咪頭設計、軟Q粉紅肉球可按壓　限定版「貓系列護唇膏」萌度爆表

隨著冬天的到來，氣候越來越乾燥，不僅皮膚開始乾裂，連嘴唇也受不了寒冷出現脫皮了！忙著給肌膚補充水分，別忘了嘴唇也需要呵護，想要讓雙唇有滋潤度，包包裡必備的補妝品絕對少不了護唇膏，而最近日本推出一款貓咪護唇膏，引起了高度討論，網友紛紛留言「太可愛」，現在台灣也終於能買到。

大家選擇護唇膏，除了在乎滋潤度、香味，還有就是限量的外型和包裝，越來越多彩妝保養品牌投入可愛造型的創意商品，其中幾乎人手一支的曼秀雷敦護唇膏，今年上半年替經典的薄荷修護潤唇膏換上童趣的手繪貓咪圖樣管身包裝，盒蓋還有療癒的立體貓耳，看起來超級萌，讓貓奴們開心的是，產品將於11月獨家在寶雅限量開賣。

貓耳限定版除了有可愛度爆表的貓耳蓋，在管身和說明背卡的設計上，也增添了許多巧思，特別留下了一連串搗蛋的足跡，有許多貓咪腳印，原本的小護士LOGO也換上貓咪頭，就連管身的背面也印上貓咪觸鬚。原來每年2月22日是日本的貓之日，品牌當時特別推出這款特製商品，讓貓奴們好心動，現在台灣也能買到了。

然而它當然不只可愛，更具備防曬、滋潤、預防乾燥、保護唇部等多重功效，添加清涼的薄荷能夠舒緩因為乾裂、脫皮引起的唇部不適，加上SPF15的防曬係數，能夠有效隔離紫外線對唇部的傷害，只不過，正式販售的版本，護唇膏本體沒有特殊的貓咪頭造型喔。