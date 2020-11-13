2020聖誕節限量版唇膏！連櫃姐都想搶著買的「私藏色號」一次告訴你

▲2020聖誕節限量唇膏，新包裝一個比一個浮誇。（圖／LUNASOL、NARS、Bobbi Brown ）

2020年聖誕彩妝陸續推出，除了眼影盤、氣墊粉餅、腮紅等等，女生們最想入手也最好入手的絕對是唇膏，加上絕美的包裝以及讓人讚嘆不已的質地，荷包還不趕緊準備好，若還不知道要買哪些美色，一起來看看今年必下手的限量色號，就連櫃姐都想搶著買！

Bobbi Brown 璀璨巨星限量彩妝

全新金緻絲絨唇膏，特別添加維他命E及蘋果酸，提供雙唇柔嫩保濕、撫平唇紋。質地如奶霜般絲絨滑順，絕美顯白磚紅暖棕色#Terracotta，一擦上去整個人就是高級，絕對今年秋冬命定色，而唇筆般的設計能夠精準勾勒唇部，唇膏末端有隱藏唇膏塑型器，依照個人需求調整形狀描繪出性感雙唇！只於遠東SOGO體系Bobbi Brown專櫃百貨獨家販售。

NARS 金燦時刻系列

2020年末，NARS推出全新限量金燦時刻系列，將煙火綻放瞬間，化作璀璨金緻的包裝，其中惹火唇膏特別披上限量金燦外衣，濃烈的絲絨般滑順質地，添加馬齒莧萃取物與天然胜肽，塗抹完不顯唇部細紋，展現誘人的豐潤雙唇。這次精選5款明星色調推出限量包裝，包含#MONA楓葉紅 、#RITA烈火紅、#AUDREY甜心粉、#ANITA豆沙粉以及#BARBARA個性裸。

除了常態版惹火唇膏推出限定包裝，NARS還推出迷你經典唇膏組合，小尺寸方便塞進小廢包裡，組合集結4支熱賣色號，性感與優雅之間任你轉換，裡頭添加辣木籽精華油與百香果籽精油，質地滑順且滋潤，色號由左至右分別為：氣質裸粉#Rosecliff、魅惑紫粉#Jolie Mome、寶石櫻桃紅#Inappropriate Red、玫瑰奶茶#Lovin’Lips。