心機彩妝推出美少女戰士限定！盤點話題妝前乳　一秒油光瞬吸、毛孔變平滑

不管是油性肌膚、乾性肌膚或是混合性肌膚，若想要讓底妝更服貼，除了做好妝前保濕，選擇一瓶好的妝前產品更是關鍵，能延長底妝的持久度與精緻度，建議可以根據膚質挑選不同的功能，例如保濕款、控油款或是平滑毛孔款，能讓肌膚紋理看起來平滑細緻，後續的妝感會更美，以下就盤點幾款話題妝前乳推薦給你。

PONY EFFECT 水透零毛孔妝前乳

網路上一致好評，保濕度深受乾性肌膚青睞的PONY EFFECT水透光妝前防護乳，水乳的質地滋潤度很好，塗抹完卻很清爽，而且擦了沒有顏色又有防曬係數，可以讓後續上妝更好匀開，還有淡淡的花香味，若你的底妝偏乾，用了它能起死回生，讓底妝很服貼不浮粉，也不易跟底妝打架起屑，不僅是 Urcosme 隔離排行榜的 TOP3常勝軍，更是許多網友們必回購彩妝之一。

今年下半年，PONY EFFECT再次推出姊妹款「水透零毛孔妝前乳」，最大看點就是舒緩控油、柔焦毛孔，讓油光一推瞬吸、毛孔一秒平滑，水潤的乳霜質地拌入水薄荷萃取，塗抹於臉上帶有舒緩清涼感，搭配無色的角鯊烷，能夠控制油份，同時強效保水再鎖水，讓臉蛋清爽水潤不油膩，可針對毛孔處或紋路處輕拍，可以讓膚質看起來有滑嫩的感覺。

心機星魅 平衡持粧控粧前乳UV 美少女戰士 2020限定版

資生堂美少女戰士限定版終於來台灣了，粉嫩的紫色包裝讓美戰迷想收藏，這次一共推出了「心機星魅輕羽粉餅 UV N」以及「心機星魅平衡持粧控粧前乳UV」，妝前乳能平衡調控肌膚的濕度及皮脂變化，幫助鎖水控油，維持肌膚油水平衡，讓粧容像剛完妝般清爽，還含有保濕潤澤成分，以及防曬係數，補水同時兼顧抵抗紫外線！共推出自然、明亮2色。