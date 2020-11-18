聖誕派對指甲油推薦！時髦鏡面、輕透糖漿、亮片金蔥　耐看命定色出列

轉眼間已來到2020年末，即將迎接讓人感到幸福的聖誕節、跨年活動，除了交換禮物，一定也會和朋友來場dresscode派對，期待能換上適合狂歡的服裝，而這時候的指尖怎能赤裸裸，許多指彩品牌紛紛推出耀眼的美甲油新品，替指尖捎來新色，在家也能享受沙龍級美甲，一起看看！

ANNA SUI薔薇秘鏡美甲油系列

全新上市的薔薇秘鏡美甲油系列，是一系列從甲面拋光、甲型護理、指緣修護、指彩上色、指彩護色等完整美甲系列商品，包裝設計靈感來自於 ANNA SUI 1999 年推出的首款同名香水，從薔薇花形狀的華麗雕花瓶蓋及正面的薔薇秘鏡，猶如藝術品 般十足誘人，不僅是精緻的工藝展現，也為此次美甲系列注入經典的浪漫元素。

美甲油採用速乾配方，加上獨特的指甲形刷毛設計，能於指甲表面形成光滑，具 亮澤的外觀，並可防止甲面碎裂或出現刮痕，共推出新13色，還帶有清新的茶玫瑰香氣，散發優雅氣息，另可混搭「亮片美甲油」，裡頭有各種形狀的細緻亮片，還有專利淚滴型筆頭，方便輕鬆沾取亮片，並固定於想要的位置，輕鬆妝點出華麗指彩。

此外，系列中還有上色前使用的護甲膜，能修飾甲面的暗沉與色素沉澱，幫助後續的美甲上色能更飽和鮮豔；護甲衣則是為後續的美甲油增添亮澤感。若想要自己在家調整甲型，品牌也有推出專業美甲板、專業透明美甲板以及專業指緣修護筆，溫和畫圓就能去除老廢角質及乾皮。

Uka beige study two 裸色系列指甲油

秋冬特別適合低調的裸色，重點不挑膚色又百搭，比起白色又多了一點氣質，薄擦一層就很美。最近來自日本東京的Uka推出一款裸色系列指甲油，分別有6種不同色系的裸色，包含1/2 Calm 沉著、2/2 Modest從容、3/2 Grace優雅、4/2 Gentle 溫柔 、5/2 Warm 寬容、 6/2 Solid 堅定，專業刷頭設計使用順滑，塗一層就飽和顯色。

喜歡清透感的指彩，還有另一款濾鏡護甲亮彩油可選擇，糖漿般的透明質感，可單擦或是疊擦，也可與任何指彩互搭，創造多變的風格，共四色：#Pink Filter霓虹粉、#Yellow Filter檸檬黃、#Violet Filter紫羅蘭、# Blue Filter 天空藍。