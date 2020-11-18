▲只有擦保養不夠，有良好的飲食習慣也能預防「糖化」。（圖／Shutterstock）

為何狂擦保養也挽救不回膚質？快改掉加速變成「黃臉婆」的飲食習慣

老化的肌膚存在兩個矛盾的問題，多餘糖份的堆積與核心營養來源糖分的缺乏，前者指的是外部原因，主要是不良飲食習慣導致，過多的糖份與體內的脂質及蛋白質結合堆積形成糖化終產物（AGEs），會讓人提早老化，影響健康和外表。

若想讓老化慢點來，首先要有健康均衡的飲食，避免攝取過多甜食，少吃加工或醃製肉類、高度精製的食物、人造奶油及多數起酥油、高油煎炸食物，建議多吃各色蔬菜、富含維他命C的水果、豆類、深海魚、堅果類、未精緻的全榖類以及多喝水、多運動，否則一旦產生了糖化終產物，它具有可怕破壞力，會使肌膚變粗糙、暗沈蠟黃、毛孔粗大或是長痘痘。

而後者指的是內部原因，隨著年齡增長，當肌膚核心缺少糖分時，會使肌底活性不足無法促進新陳代謝，甚至無法代謝過量糖分，導致堆積大量不可逆的糖化終產物，進而產生膚觸乾硬粗糙、暗沉蠟黃、以及彈力流失。除了改善飲食、維持良好作息，也可選擇一些適合的保養品，讓活性不足的肌底核心回復運作，由內而外強健肌底。

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