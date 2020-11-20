▲網友認為女人老不老跟心態比較有關係，心不老人不老。（圖／Shutterstock）

過了25歲之後就是老妹？民調結果出爐：女人老不老跟心態比較有關係

年齡一直是女性十分在意的事情，自認為青春洋溢，怎麼過了一定的年紀之後，就被大眾歸類為老妹？27歲的藝人斯亞（糖果）透露自己被網友說老妹、大嬸，讓她感嘆這個社會對女性的標準很嚴苛，也在網路上為女性抱不平，難道男人越老就越值錢，女人越老就真的越吃虧嗎？

雖然現代女性生活早已可以獨立自主，不必受外界的社會標準所綑綁，但在年齡這件事，男人及女人依舊藏有雙重標準，不少網友紛紛對此事發表意見，為此，《NOWnews今日新聞》就發起民調，詢問網友們對於這種社會觀點的看法。

關於「人生從幾歲開始，第一次感覺自己不再年輕？」，有百分之二十五的網友認為是30歲，這個階段，好朋友陸續結婚生子，聊天話題全是家庭，不同於以往；有百分之二十一的網友則認為是35歲以及40歲，最明顯的是體力跟臉部膚況衰退，白頭髮的間隔也越來越近，抵擋不住歲月的痕跡了！

而提到認不認同女人25歲之後就是老妹，有百分之五十七的網友不贊同25歲要被歸類為老妹，認為女人老不老跟心態比較有關係；不過仍有百分之二十三的網友，評論「25歲以上就不能叫嫩妹」。

問到對於男性普遍宣稱女人超過25歲就是「老妹」，會不會感到焦慮？在意與不在意的民調基本持平，有百分之四十一的網友表示，嘴巴上說不會，但心裡還是會在意；另百分之四十八的網友，則認為心態年輕永遠年輕，不會因為別人的看法而感到自卑。