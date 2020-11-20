10種「芳香精露」萬用技巧TIPS　舒緩肌膚症狀還能鎮靜焦慮的情緒

現今大多的美容精華油都萃取自具有護膚功效的植物精油成分，可以根據自己的需求，來選擇不同香調或是不同功效的保養品。而其實植萃美容油不僅僅只是油，還可以拿來按摩與嗅吸放鬆心情，還能混搭在面膜、精華液中，甚至是用在調理頭皮、泡澡，可說是非常萬用，以下就列出10種你可能沒試過的美容油保養用法，趕緊筆記起來！

1.混搭精華液或面霜×升級修護

取適量芳香精露與精華液或乳霜調和於掌心中溫熱融合，再輕抹按摩全臉，升級原有保養品的修護功效，更加乘油水平衡及滋潤養護，這個方法也可以混搭任一品牌的美容精華油。

2.混搭面膜×帶動滲透

敷面膜前，先將芳香精露塗抹於肌膚表面並匀開後，再敷上保養型面膜或濕敷化妝水棉片，能夠加倍滋養肌膚，加強柔膚效果，尤其特別適合乾燥的冬天，會感到皮膚都在發光，有煥然一新的感受。

3.混搭粉底×激增光澤

當覺得皮膚偏乾，可以取適量芳香精露加入粉底中，調整妝效光澤度，創造專屬你的保養型底妝。

4.昇華泡澡×薰香療癒

緊繃了一整天，晚上就來泡個澡放鬆一下吧！可以選擇玫瑰、橙花、茉莉、百妍其中一款香味，在泡澡水中滴入適量，透過水蒸氣擴散花香繚繞於浴室中，尋回失衡的平靜心靈。

5.熱巾敷臉×溫熱釋壓

稍微擰乾的溫熱毛巾上滴入適量甘菊、岩蘭草、玫瑰、百妍其中一款芳香精露，按壓全臉同時深深嗅吸，舒放一整天的疲勞壓力。