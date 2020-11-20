2020美妝新趨勢！無負擔天然植萃　5大「 純淨保養」必須認識

越來越多人在選擇保養品上，講求天然植萃、精準保養，不給肌膚不必要的成分，更強調極簡程序，減少肌膚的負擔，給肌膚剛剛好的營養。今年有許多天然植萃的保養新推出，包裝也很極簡風格，療癒了身心靈，讓學著「回歸極簡」的你，在購買保養品有更多的好選擇。

SALT by Hendrix

專注於天然保養的風格選物店Flow Apartment，最近獨家引進來自雪梨的SALT by Hendrix，產品從臉部到身體保養都有，主打以澳洲原生植物提煉出護膚成分，包含全世界維他命 C 之冠的卡卡杜李萃取、抗氧化的 EMU 果萃取和澳洲高山胡椒莓等等，原料的取得除了講究天然更盡可能有機，瓶身則以玻璃瓶罐搭配獨角獸色調，帶來療癒氣息。

明星商品包含卡卡杜李水精華，做為前導程序，充滿水感的質地只需要一點點就能為肌膚注入飽滿水分；第二道程序使用星塵保濕精華，保濕、緊緻、明亮多效合一；再以美人魚臉部精華油鎖水，提升肌膚的健康狀態；接著用眼部寶貝精華呵護細緻眼周肌膚，最後身體保養推薦Body Glow 金粉身體油，是一瓶添加天然雲母所帶來細緻光澤的天然保養油，早晚皆可擦，瞬間自體發光。

AGILE COSMETICS PROJECT

來自東京代官山的天然保養品牌AGILE COSMETICS PROJECT (ACP)，有日本製藥大廠背景，致力於機能性跟天然成分共存，以追求 「令人愛不釋手的舒適質地」為理念，年底前即將在台灣打造海外首站，不用飛到日本也可以享受日妞們喜愛的保養，而且添加能安心使用的天然原料，讓人用起來好放心。

首波推出的是，專為忙碌生活肌膚狀況失衡所研發的時鐘基因精華液，適合在繁忙的日常工作中，因不規律的生活或因情緒壓力而導致皮膚狀況的男女；；另一款比較特別的是白油，是雙層質地的保濕亮白精華油，不僅可以滋潤肌膚，持續使用還可以提升肌膚 透明感，並改善肌膚暗沈，以及皮膚乾燥及保水度不足的問題。