2020最夢幻聖誕倒數日曆6選！ 變美還能做公益　陪你倒數聖誕節

轉眼間又到了年末，即將迎來2020年浪漫的聖誕節，各大美妝以及保養品牌陸續曝光聖誕倒數日曆，每年都令人引頸期盼，今年當然也沒有讓粉絲失望，一起來看看討論度超高也是最值得入手的聖誕倒數日曆有哪些組合吧！

迪奧

迪奧每年的倒數日曆都超夢幻，根本就意圖使人荷包失守，而本季限量推出的2020歡慶聖誕倒數日曆，特別與法國著名插畫家Safia Ouares合作，打造出滿佈金燦星辰的童話禮盒，精緻的就像金箔藝術品，美的捨不得破壞，全台限量只有350 組，僅於DIOR線上旗艦店、台北101迪奧美妍旗艦店、台北京站迪奧美妍旗艦店限量上市。

內含有香氛、彩妝、保養類，經典的J’adore香氛、Miss Dior香氛、SAUVAGE曠野之心香氛、Dior Homme淡香水通通有；彩妝也放進了藍星唇膏、指甲油、豐漾俏唇蜜以及睫毛膏等等；保養則有超級夢幻美肌萃、逆時能量精華、精萃再生花蜜乳霜、精萃再生花蜜玫瑰凝露、精萃再生玫瑰微導精露，還藏著個一個限定驚喜「聖誕雪花球」，陪你度過浪漫的聖誕夜。

契爾氏

契爾氏每年都會邀請不同領域的藝術插畫家聯手推出聖誕限量系列，除了會將明星商品換上繽紛節慶包裝，聖誕倒數日曆也是一年比一年還要精緻，這次邀請了法國里昂插畫藝術家Maïté Franchi，以紐約契爾氏旗艦店為靈感打造聖誕月曆，打開後可看見骨頭先生參與歡樂節慶活動的旅程，象徵與家人團聚的溫馨氛圍。

除了鐵粉們必搶的金盞花植物精華化妝水、冰河醣蛋白保濕霜、檸檬奶油護唇膏、激光極淨白淡斑精華推出限量外包裝，契爾氏今年的聖誕倒數日曆，也特別放進經典旅行組產品與三樣正貨，以及聖誕限定的超可愛骨頭先生迷你別針，而值得讚賞的是，品牌採用綠化環保的方式製作禮盒，零塑膠而且紙張可回收，過節也不能忘記環保愛地球呀！

別忘了還有超燒滿額禮，消費滿NT$2,000， 即享限量設計禮盒包裝，同時加贈金盞花精萃亮采水凝霜7ml；凡消費滿NT$3,000再加贈金盞花潔面乳30ml；消費滿NT$3,800即可獲得限量設計款化妝包與超彈潤青春水精華5ml；消費滿NT$4,500則可獲得骨頭先生托特包！