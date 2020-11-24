2020最夢幻聖誕倒數日曆6選！ 變美還能做公益　陪你倒數聖誕節

YSL

YSL聖誕倒數日曆禮盒，今年首度穿上時髦紅黑豹紋新裝，組合內包含品牌經典熱銷唇膏、唇露，超模聚焦明采筆和時尚配件漆皮指甲油以及睫毛膏、防水眼線筆的迷你版本，更有卸妝、精華液、妝前乳等明星產品，絕對是本季最炫燿狂野的禮盒，將於12/1號發售。

另外也有最討人喜歡的聖誕糖果禮盒，同樣換上時尚豹紋外衣，收藏了今年新品自由不羈淡香精、明星產品奢華緞面唇膏、奢華濃密睫毛膏及極效活萃澎潤能量露，今年聖誕節交換禮物查出這個超級有面子！

Giorgio Armani

今年 GIORGIO ARMANI年聖誕節限定以「電影」為構思，靈感來自標誌性的女性香水「Sì」的精神，彰顯著自由、愛情和生命的宣言，旨在鼓舞女性大膽做自己並擁抱真實自我，聖誕日曆主要色調以著名的亞曼尼紅與金色打造，並由奧斯卡影后凱特布蘭琪 （Cate Blanchett）帶領大家揭開這精彩的耶誕倒數。

24 格小抽屜裡精選多款 GIORGIOARMANI明星經典產品與彩妝迷最愛的精巧版，更超值加入多款正貨，包含奢華絲絨訂製唇萃#405緋紅禮帽#102 拿鐵玫瑰、決戰時尚釉黑睫毛膏、決戰時尚精準眼線液，還有限量亞曼尼精巧隨身鏡；香水有Sì系列女性淡香精和男性淡香水精巧版；此外，保養也有黑曜岩新生奇蹟全能眼霜和絲柔眼部卸妝水旅行組等等明星好禮！

THE BODY SHOP

THE BODY SHOP在17 年前就推出全世界第一個倒數月曆，今年也不例外，推出2款以「家」為設計概念的倒數禮盒，集結了頭髮、臉部保養、彩妝及身體保養明星商品，均含有24或25種商品，而且買禮盒還能做公益，凡11至12月期間於 The Body Shop 購物，將捐贈部分收益給勵馨基金會，目標籌募新台幣100 萬。

紫色耶誕繽紛小屋倒數月曆，擁有24個珍貴禮物，包含草莓嫩白唇部滋養霜、舒壓的辣木籽泡泡浴糖以及為秀髮帶來高貴光澤感的香蕉滋養護髮乳，全台門市均有發售；限量版紅色耶誕繽紛小屋倒數月曆豪華版，一次實現25個願望，包括滋潤乾燥雙手的乳油木果修護護手霜、英皇玫瑰嫩膚沐浴膠，以及杏奶花蜜身體滋養身體霜，於新光三越門市發售。