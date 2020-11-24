讓另一半留戀的溫暖擁抱香　適合冬天噴的療癒「花香調」香水推薦

花香調親和力強，男人女人都喜愛，近日推出許多讓人心動的「花香調」香水，約會噴上它，一秒愛的迫降，另一半都想把妳擁入懷中，以下就推薦幾款適合冬天噴，不怕沒有存在感的暖香調人氣花香味，為你開啟恬淡而溫馨的療癒冬天。

BYREDO 初瀾狂花淡香精

BYREDO推出限量版「初瀾狂花淡香精」，核心是大馬士革玫瑰，演繹少女內心世界難以捉摸的情感，明亮閃耀並包覆著甜美與自信，黑醋栗與柑橘的前調香氣，讓明亮的光輝更加閃耀，隨著番紅花溫暖的香氣帶來安撫感受，並融入略為陽剛的皮革香氣，如金色木香、琥珀與香草，交織出溫暖氣韻。

為了演繹不同的香氣表現，找來12名素人少女拍攝肖像，每個女孩都帶花入鏡，背板的不同色彩象徵香氣成分：黑醋栗、玫瑰、柑橘、番紅花、琥珀以及金色木香，演繹少女情懷的旋律。包裝則暫別黑白經典，以繽紛奔放的糖果色打造瓶身，搭配巴黎M/M工作室獨家插畫的特製外盒，讓香氣不再無以名狀，於BYREDO信義微風形象店獨家上市。

FURLA 系列香氛

義大利皮件品牌 FURLA，自 1927 年以來，致力於設計出奢華經典的包款，陸續也有皮件、鞋履、手錶、服飾等，今年 2020 年，更將品牌版圖更延伸，首次推出香氛系列！ 五款香水各自帶有不同獨特女人個性的意義，每個女人都可以在此系列中，找到彰顯自己魅力的獨特香氣。全省百貨 maison de beauté 唯一販售。

小姐姐珊瑚橘淡香精（MAGNIFICA）是多汁的柑橘花果香；療癒貝比藍淡香精（ROMANTICA）是酸甜沉穩的奶油香氣；甜甜小雞黃淡香精（PREZIOSA）是獨特的東方花香調；優雅女神羅蘭紫淡香精（IRRESISTIBILE）是清新的綠花香調；情竇初開小粉紅淡香精（FAVOLOSA），淡淡甜香像踏入了初戀般情竇初開的浪漫。

TOUS 戀我女性淡香精

西班牙珠寶品牌TOUS為了慶祝創立100週年，將經典泰迪熊項鍊的元素製作成戀我女性淡香精，特別以少女世界的柔粉為主調，並將深蘊而富饒的情感幻化香氣，是一款擁有多面向的女香，前調是香氣清甜而明亮的粉紅葡萄柚與粉紅胡椒以及荔枝，接著慢慢能感受到香氣濃郁而清新的牡丹花、千葉玫瑰與茉莉花，最後是沉穩靜謐的雪松與喀什米爾木，揉合為和諧的尾韻。