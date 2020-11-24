讓另一半留戀的溫暖擁抱香　適合冬天噴的療癒「花香調」香水推薦

Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540水晶之燄

「Baccarat Rouge 540 水晶之燄」的創意靈感，來自燒製經典金紅色水晶的540度燃點，以製香工藝融入礦質精華、熾熱的火燄氣息，前調是若有似無的埃及茉莉花、番紅花香，中調融入以古法提煉的摩洛哥苦杏仁油以及雪松，最後是龍涎香與木質麝香的溫暖氣息，同系列還有身體潤膚油、髮香噴霧可選擇。全新形象店於高雄漢神百貨1F盛大開幕。

RISING WAVE粉紅暮光淡香水

RISING WAVE品牌特色是創造出男性與女性都合適的清新花香調香水，其中自由沁藍淡香水，沉穩且豐富的清新花香調，以新型態的中性香甜調打造，中調又加上迷人的法國玫瑰，散發令人放鬆的甜蜜香氣；另一款是粉紅暮光淡香水，屬於濃厚的香甜果香調，前調為輕甜蜜桃，能使周圍的人也感到放鬆，後調轉變為乾淨的香皂香氛，耐聞又迷人。

YSL LIBRE 自由不羈淡香精 馥郁版

1966年，YSL先生率先從男性燕尾服的啟發中，為女性推出剪裁合身，充滿男裝率性風格又不失女裝性感元素的煙管褲裝，而這次全新推出的「自由不羈淡香精 馥郁版」，就打破男女香規則，創造獨特的薰苔調，融合粗獷陽剛與性感柔美，強調因自由而活、不再被守舊的框架束縛。

新注入性感炙熱的蘭花，加上橙花的蜂蜜芬芳以及香草、辛香氣息，同時略帶煙燻感，為誘人的基調增添深邃的煙燻木質氛圍，賦予整體香水火熱而鮮明的感受。